Minnaard in Top 20 Tour de L'Ain

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

De achterstand van Minnaard op eindwinnaar Thibaut Pinot was 7 minuut en 34 seconden. Minnaard finishte in alle drie de etappes in de Top 30. Zondag werd hij negentiende in de slotetappe. Zaterdag eindigde hij als 26e en in de eerste etappe afgelopen vrijdag werd de wielrenner uit Wemeldinge 18e.



Tourselectie

Minnaard zit in de voorselectie van zijn ploeg Wanty-Groupe Gobert voor de Tour de France. Of hij zich met de prestaties van dit weekend in de definitieve selectie heeft gereden is nog niet bekend.