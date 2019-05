ZorgSaam trots op nieuw onderzoekscentrum

In het endoscopiecentrum wordt via een flexibele slang met ingebouwde camera (endoscoop) het maag-darmkanaal of de luchtwegen onderzocht. Omdat ZorgSaam nu één merk gebruikt voor de twee verschillende disciplines (maag/darm en longen) kunnen de dokters en verplegers efficiënter werken en meer patiënten behandelen, omdat alle onderzoeken in allebei de kamers kunnen worden gedaan. Ook kunnen chirurgen via de endoscoop kleine ingrepen doen. Zoals het weghalen van poliepen.

Dagverpleging in de buurt

Verder is de dagverpleging in de buurt, zodat patiënten snel terug zijn op hun kamer na het onderzoek en zijn de ruimtes waar de camera's en andere apparatuur wordt schoongemaakt ook vlakbij. Vandebosch: "De kamers zijn veel lichter, ergonomischer en aangenamer voor de patiënt en medewerkers."

Betere camera's

De nieuwe camera's zijn ook beter, een nieuwe generatie. "Er is een hogere resolutie en er zijn ook speciale kleurindicaties die we kunnen instellen, zodat we beter bepaalde afwijkingen kunnen zien dan met gewoon licht."

Rit naar Breda verleden tijd

Voorheen was bij grote bevolkingsonderzoeken naar bijvoorbeeld darmkanker de capaciteit te klein in Terneuzen, waardoor patiënten uit de regio soms moesten uitwijken naar Rotterdam of Breda. Dat hoeft nu veelal niet meer.

Investering van 42 miljoen

Het nieuwe endoscopiecentrum maakt deel uit van een groot investeringsplan van ZorgSaam. Samen met Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt er een bedrag van 42 miljoen uitgegeven aan een verbouwing en nieuwbouw van het operatiecomplex in Terneuzen en een renovatie van verpleeghuis De Stelle in Oostburg.

Ook het ADRZ in Goes is bezig met een nieuw endoscopiecentrum. Maar dat is nog niet klaar voor gebruik.

Ziekenhuis ZorgSaam heeft een nieuw endoscopiecentrum. Er kunnen meer patiƫnten onderzocht worden dan voorheen. (foto: Omroep Zeeland)

