Vlissingen naar nacompetitie voor lijfsbehoud

Vlissingen kon zich vandaag in de uitwedstrijd bij Nuenen veilig spelen. Met een overwinning was de ploeg van Johan Schouten verzekerd van lijfsbehoud in de Hoofdklasse. Bij Vlissingen zat Thomas Ragut op de bank als eindverantwoordelijke coach. Hoofdtrainer Johan Schouten is nog steeds op vakantie. Nuenen staat onder leiding van Jan Poortvliet. En Nuenen begon goed aan de wedstrijd, want al na een minuut of tien kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong uit een vrije trap van Sam Strijbosch. Ruim een kwartier later kon Vlissingen wat terugdoen door Abdoe Abdenbi die zijn seizoenstotaal daarmee op dertien bracht. Beide ploegen kregen kansen en hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, wat dus resulteerde in de 1-1 ruststand.



De tweede helft verliep net als de eerste helft. Nuenen komt na ruim tien minuten weer op voorsprong en opnieuw was het Sam Strijbosch de boosdoener. Even daarvoor was Nuenen al dicht bij de voorsprong, maar de bal belandde op de lat. Vlissingen probeerde het wel, maar wist niks meer terug te doen en omdat ook Leonidas won resteert voor Vlissingen nu de nacompetitie voor het behoudt van de hoofdklasse-status.



Nieuwe selectie

Na de wedstrijd werd bekend dat Luuk van den Berg de gelederen van Vlissingen komt versterken. Hij wordt komend seizoen de derde keeper en komt over van JVOZ. Ook Said Bouzambou en Menancio Weeda maken onderdeel uit van de selectie. beiden hebben hun contract met een seizoen verlengd. En daarmee is de selectie voor komend seizoen compleet.



Nacompetitie

In de nacompetitie speelt Vlissingen tegen Moerse Boys.

Scoreverloop

1-0 Strijbosch (11)

1-1 Abdenbi (27)

2-1 Strijbosch (56)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Gooding, Tukker, Martien (Mallie/63), Weeda, El Hattach, Said Bouzambou, Abdenbi, Pattinama