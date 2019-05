GOES zet OSS'20 simpel opzij en wint periodetitel

GOES viert de 2-0 van doelpuntenmaker Hiep Nguyen (midden) (foto: René van der Vliet)

Scheidend trainer Rogier Veenstra is nog niet klaar bij zijn ploeg, want GOES neemt in de eerste ronde van de nacompetitie op tegen FC Lienden. Woensdag speelt het thuis, zaterdag gaat het op bezoek in de Betuwe. Saillant detail is dat Veenstra mogelijk zijn toekomstige ploeg ASWH treft in de finale van de nacompetitie. De club uit Hendrik-Ido-Ambacht moet dan wel in een tweestrijd winnen van OFC uit Oostzaan.

Schalkwijk op de grens van twintig goals

GOES begon rommelig aan de wedstrijd, maar kwam wel op voorsprong. Steve Schalkwijk zette na 22 minuten de 1-0 op het bord, middenvelder Hiep Nguyen verdubbelde vijf minuten later de voorsprong. Jelle Klap zette GOES nog vóór rust op 3-0. In de rust bracht Veenstra twee nieuwe spelers in. Klaas van Hecke, die met een hoofdverband speelde, werd gewisseld en ook Jarreau Manuhuwa mocht zich omkleden. Jop Dekker en Roycel James kwamen voor hen in het veld. GOES bleef de betere ploeg en zag Schalkwijk zijn tweede goal van de wedstrijd maken, waarmee hij dit seizoen op 19 treffers staat.



Tony de Groot scoorde de eretreffer voor OSS'20 uit een strafschop, maar de Goese zege kwam niet meer in gevaar. Schalkwijk kan in de nacompetitie dus proberen de grens van twintig goals te slechten. Promovendus GOES eindigde op de vierde plaats in de reguliere competitie.

Scoreverloop:

1-0 Schalkwijk (22)

2-0 Nguyen (27)

3-0 Klap (38)

4-0 Schalkwijk (64)

4-1 De Groot (68/pen)



Opstelling GOES: Meulmeester, Klap, Tawfik, Manuhuwa (James/46), Van Hecke (Dekker/46), Hollemans, Nguyen (De Vlieger/64), Franse, Schalkwijk, Kroon