PvdA in Zeeland nipt verslagen door CU-SGP bij Europese verkiezingen

Stemmers in Arnemuiden. (foto: Omroep Zeeland)

De PvdA won wel in de meeste Zeeuwse gemeentes (7). In Goes, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Sluis, Terneuzen en Vlissingen is de partij de grootste. In de andere zes Zeeuwse gemeenten won CU-SGP. Het CDA eindigt op de derde plaats in onze provincie, al verloor de partij wel tien procent ten opzichte van de Europese verkiezingen van vijf jaar geleden. Er was een lichte winst voor de VVD, die in Zeeland nu vierde is.

PVV

Ook in Zeeland, net als in de rest van het land, verloor de PVV sterk. De partij van Geert Wilders raakte twee derde van de stemmen kwijt, ten opzichte van vijf jaar geleden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar waren Terneuzen en Tholen nog bolwerken van de PVV, maar ook daar daalde het aantal PVV-stemmers: in Terneuzen is de partij 63 procent erop achteruit gegaan, op Tholen 62 procent.

FvD

De Europa-kritische partij FvD is de vijfde partij in Zeeland, met 11 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen, voor Provinciale Staten, was FvD de derde partij in Zeeland.

De totaaluitslag voor Zeeland

Zetels

Als je de Zeeuwse uitslag omrekent naar het het Europees Parlement zie je grote verschillen met de Nederlandse uitslag. Zo krijgt de CU-SGP in Zeeland maar liefst vijf zetels, terwijl de partij landelijk maar op twee zetels staat. Ook bij GroenLinks is er een groot verschil. Die partij krijgt in Zeeland slechts één zetel, terwijl ze over heel Nederland gezien op drie zetels staan.

PVV en SP zouden liever de Zeeuwse uitslag dan de Nederlandse uitslag naar Brussel sturen want in Zeeland hebben beide partijen genoeg stemmen voor één (rest)zetel, terwijl ze landelijk net niet genoeg stemmen binnenhaalden.

Zeeuwse zetelverdeling Europese verkiezingen

Partij (op lijstvolgorde) Uitslag in Zeeland (in zetels) Landelijke uitslag (in zetels) D66 1 2 CDA 4 4 PVV 1 0 VVD 3 4 SP 1 0 PvdA 5 6 CU-SGP 5 2 GroenLinks 1 3 PvdD 1 1 50PLUS 1 1 FvD 3 3

GroenLinks

Als het om groeicijfers gaat staat de PvdA op nummer één in Zeeland, maar GroenLinks heeft een goede tweede plaats. Er stemden 3309 méér Zeeuwen op deze partij dan vijf jaar geleden, een winst van 71 procent. Overal scoorde GroenLinks beter, maar vooral op Schouwen-Duiveland, op Tholen en in Reimerswaal.

Verschil

De uitslag voor heel Zeeland in cijfers. De laatste kolom geeft het verschil (als percentage) met de Europese verkiezingen van 2014. Na de PvdA en GroenLinks komt 50Plus op de derde plaats van de ranglijst van groeipartijen.