Bekijk hier de uitslag van de Europese verkiezingen in jouw gemeente

(foto: Omroep Zeeland)

Borsele

Veel stemmenwinst in Borsele voor de PvdA en GroenLinks. De PVV is hier 73 procent van haar stemmen van vijf jaar geleden kwijt geraakt. D66 ruim de helft.

Goes

De drie grote verliezers ten opzichte van 2014 in Goes zijn PVV, SP en D66.

Hulst

Er heerst in Hulst hetzelfde beeld als in de rest van Zeeland, met het verschil dat CU-SGP hier traditioneel nauwelijks mee doet: 1,0 procent. Wel 350 stemmen winst voor 50Plus in Hulst, die daarmee op de vijfde plaats in de Reynaertstad belandt.

Kapelle

De CU-SGP ging met gemak aan kop in de race om de Kapelse uitslag. De VVD en de PvdA volgen op enige afstand. De grootste verliezer is hier D66: 49 procent van D66 van vijf jaar geleden zijn er vertrokken.

Middelburg

Landelijk, maar dan in de grotere steden, zit GroenLinks in de lift, blijkt bij deze verkiezingen. Dat is terug te zien in Zeeland en Middelburg is hier de uitschieter. GroenLinks is nu de derde partij.

Noord-Beveland

PvdA en GroenLinks hebben op Noord-Beveland verhoudingsgewijs het meeste gewonnen.

Reimerswaal

Er zijn grote verschillen in Zeeland als het gaat om de aanhang van de CU-SGP. Maar in Reimerswaal is die met 48,1 procent, dus bijna de helft, het grootst. GroenLinks is met 178 stemmen nog steeds een kleine partij gebleven, maar het is wel de grootste 'groeier' in deze gemeente: 147 procent erbij sinds vijf jaar geleden.

Schouwen-Duiveland

De VVD heeft in haar eigen bolwerk Schouwen-Duiveland weliswaar een beetje gewonnen en blijft daarmee de PvdA net voor. Maar door de lage opkomst bij Europese verkiezingen en daardoor de winst van de partijen met de trouwste aanhang is CU-SGP hier nu toch de grootste.

Sluis

In Sluis scoren de traditionele partijen nog goed. Zowel CDA als VVD haalden hier de hoogste percentages van Zeeland. Ook al heeft het CDA verloren ten opzichte van vijf jaar geleden. De VVD won iets.

Terneuzen

De rechtse partijen doen het in Terneuzen nog steeds goed, ook al is de PVV hier veel stemmen kwijt, het is hier nog wel de zesde partij, de hoogste positie in Zeeland. En Forum voor Democratie eindigde in Terneuzen op de tweede plaats, direct achter de PvdA, ook dat is de hoogste plaats voor de partij van Thierry Baudet in Zeeland, want het percentage is iets beter dan in Vlissingen.

GroenLinks blijft in Terneuzen wat achter, in tegenstelling tot de grote groei elders.

Tholen

Ook op Tholen is de PVV tweederde van zijn stemmen kwijtgeraakt. De partij komt hier op de zesde plaats. En Forum voor Democratie is hier meer dan dubbel zo groot geworden.

Veere

De hoogste opkomst van Zeeland is in Veere: bijna 54 procent. De PvdA heeft daarvan geprofiteerd, maar CU-SGP is toch de grootste partij gebleven. Althans, ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen

Vlissingen

Net als in Terneuzen is zijn de eerste twee partijen van Vlissingen de PvdA en FvD, ook in die volgorde. Maar waar in Terneuzen het CDA op de derde plaats staat, is dat in Vlissingen de VVD. De SP is hier ruim 1150 stemmen kwijt geraakt.