Toch een nieuwe StrandRide for the Roses, maar op welk strand?

De derde editie van de DELTA StrandRide for the Roses (foto: Omroep Zeeland)

In december verschenen maar tweehonderd deelnemers aan de start en dat vond de organisatie te weinig. Ook de opbrengst van afgelopen jaar viel tegen. Er werd 3.000 euro opgehaald voor het goede doel, tegen de 7.000 euro van de twee eerdere edities.

Inschrijfgeld verlaagd

Om meer deelnemers te trekken was namelijk bij de derde editie het inschrijfgeld verlaagd. Dat had echter niet het gewenste effect. De extra deelnemers bleven uit. Daarom werd erover gesproken dat deze derde editie van de StrandRide ook weleens de laatste zou kunnen zijn.

Dat blijkt niet het geval, er komt eind dit jaar een nieuwe editie, maar waar die verreden gaat worden is nog maar de vraag. "We hebben een werkgroep aangesteld die gaat kijken naar hoe we de StrandRide nog aantrekkelijker kunnen maken", zegt Eddie Bogaert, de voorzitter van de stichting DELTA Ride for the Roses.

Andere locatie

Daarbij is één van de opties ook de keuze voor een andere locatie. Tot nu toe werd de StrandRide telkens op Schouwen-Duiveland gehouden, volgens Bogaert wordt gekeken naar een meer centrale locatie. "Vooral van potentiële deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen kregen we de kritiek dat voor hen Schouwen-Duiveland wel erg ver weg is."

Ook wordt gekeken naar de optimale datum waarop de strandrit gehouden kan worden. "We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor deelnemers", aldus Bogaert.

Succesvol

Met de jaarlijkse DELTA StrandRide for the Roses wordt geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. De stichting die de strandrit organiseert, is ook de organisatie achter andere succesvolle goededoelenritten Ladies NightRide in Goes en de DELTA Ride for the Roses in Goes en Zeeuws-Vlaanderen, waar duizenden mensen aan meedoen.

