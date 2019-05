Drie jaar cel geëist in hoger beroep aanrijder vader Jeppe en zoon Mees

De verdachte kreeg eerder ook al drie jaar celstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk van de Middelburgse rechtbank. Daarnaast kreeg hij een rijontzegging van vijf jaar met een proeftijd voor de duur van drie jaar. Daarmee is de nieuwe eis van het OM gelijk aan die eerdere veroordeling.

De straf die de rechtbank destijds oplegde, was drie keer zo hoog als de straf die het Openbaar Ministerie toen had geëist. De rechtbank verweet de man roekeloos rijgedrag. Daar kon de Roosendaler zich niet in vinden en ging daarom in beroep.

Veel verdriet

Stefanie Couwenberg is een vriendin van het gezin. Ze laat weten dat het gezin De Lange nog steeds dagelijks te maken heeft met de gevolgen van het ongeluk. "In het gezin is behoefte aan rust en stabiliteit en dit hoger beroep draagt daar niet aan bij", schrijft Couwenberg.

Het ongeluk Op vrijdag 13 oktober 2017 worden vader Jeppe de Lange (dan 41) en zoon Mees (dan 6) geschept door een auto op de Langevieleweg in Middelburg. Volgens de getuigen reed de verdachte veel te hard en aan de linkerkant van de weg. Vader en zoon werden gelanceerd en maakten een smak op het wegdek. Vader en zoon lopen hersenletsel en lichamelijk letsel op. Beiden zijn zwaargewond met de traumahelikopter afgevoerd.

Tijdens de zitting zei de verdachte vandaag zich enorm te schamen dat hij dit op zijn geweten heeft. Tegelijkertijd probeert hij door dit hoger beroep zijn straf omlaag te krijgen.

Wat hij vandaag zei tijdens de zitting sprak ook meerdere malen zijn eerdere verklaringen tijdens politieverhoren en getuigenverklaringen tegen, onder meer als het gaat om waar de aanrijding plaatsvond, hoe hard hij reed en hoeveel hij had gedronken.

Blijvend hersenletsel

De advocaat van de familie van Mees en Jeppe las tijdens de zitting een waslijst aan verwondingen voor die de vader en zoon aan de aanrijding hebben overgehouden. Zo is het nog maar de vraag of de botten in het been van vader Jeppe nog aan elkaar zullen groeien, is hij nu doof aan één oor en heeft hij blijvend hersenletsel, waardoor hij chronisch vermoeid is en last heeft van vergeetachtigheid.

Ook zoon Mees heeft blijvend hersenletsel, waar hij heel zijn leven last van zal hebben. Zo kan hij slecht omgaan met een overdaad aan prikkels. Hij draagt een koptelefoon in de klas, omdat hij anders overprikkeld raakt. Verder heeft hij moeite met lopen en rennen. "Hij is niet meer dezelfde jongen als voor het ongeluk", aldus de advocaat. Waarschijnlijk zal hij in de toekomst meer klachten ontwikkelen.

'Ik denk dat ze me haten'

De verdachte zei tijdens de zitting wel contact te willen met de slachtoffers, maar dat wil de familie niet. "Ik denk dat ze me haten", zei de verdachte vandaag. "Klopt helemaal", was de reactie van een van de geëmotioneerde familieleden op de tribune.

Behalve de korte toelichting van de advocaat van de familie over hoe het nu met Mees en Jeppe gaat, wil de familie geen contact met de pers. In verband met het verdriet dat de familie heeft door het ongeluk vragen ze om privacy.

Verontwaardigde reacties vanaf de tribune

De opmerking van de advocaat van de verdachte dat de slachtoffers het ongeluk zelf ook deels hebben veroorzaakt door over te steken op een voorrangsweg was tegen het zere been van de aanwezige familie en vrienden. Dat leidde tot verontwaardigde reacties vanaf de tribune.

De advocaat erkende dat hij met die opmerking een gevoelige snaar raakte, maar vond het in het belang van zijn cliënt toch nodig om het te zeggen. Hij pleitte voor een lagere straf.

'Niet harteloos of gewetenloos'

In zijn slotwoord herhaalde de verdachte dat het ongeluk hem zwaar weegt op zijn geweten. "Ik heb tijdens deze zaak vaak gehoord dat ik harteloos of gewetenloos ben, maar dat ben ik niet. Het doet me ook veel." Het gerechtshof doet op vrijdag 7 juni uitspraak

