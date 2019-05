Politie doorzoekt afvalcontainer in onderzoek dode vrouw Oostkapelle

Afgelopen weekend heeft de technische recherche onderzoek gedaan in de woning en in de omgeving. Daarbij is ook de afvalcontainer van het appartementencomplex aan het Veldzigt verzegeld. Vanmorgen is de politie teruggegaan naar de afvalcontainer en heeft daar bewijs veiliggesteld.

Witte overalls

De ondergrondse afvalcontainer werd met een vrachtwagen naar een terrein van de gemeente Veere gebracht, waar rechercheurs in witte overalls het afval minutieus hebben onderzocht. Of dit iets heeft opgeleverd, is nog niet bekendgemaakt.

Forensische rechercheurs doorzoeken afval op zoek naar bewijs (foto: HV Zeeland)

De overleden vrouw werd vrijdag rond 16.00 uur gevonden. Het is nog niet duidelijk of de vrouw een natuurlijke dood is gestorven, of ze is omgekomen door een ongeluk of misdrijf. Pas na de sectie op het stoffelijk overschot kan iets worden gezegd over de doodsoorzaak. Naar verwachting wordt die sectie vandaag uitgevoerd. De politie verwacht daar later vandaag of morgen meer over te kunnen vertellen.

