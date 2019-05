Meeste stemmen voor CDA in de Eerste Kamer

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten vergeleken met stemmen voor Eerste Kamer

Partij Uitslag PS-verkiezingen Stemmen Eerste Kamerverkiezingen CDA 7 zetels 7 stemmen SGP 5 zetels 5 stemmen FvD 5 zetels 5 stemmen VVD 4 zetels 4 stemmen PvdA 4 zetels 4 stemmen SP 2 zetels 2 stemmen PVV 2 zetels 2 stemmen GL 2 zetels 2 stemmen CU 2 zetels 2 stemmen 50+ 2 zetels 2 stemmen PvZ 2 zetels n.v.t. PvdD 1 zetel 1 stem D66 1 zetel 1 stem OSF n.v.t. 2 stemmen (van PvZ)

De VVD en PvdA hebben allebei vier stemmen gekregen. De PVV, GroenLinks, CU, 50Plus, SP en de Onafhankelijke StatenFractie (OSF) kregen er allemaal twee. Eerder al werd bekend dat de twee leden van de Partij voor Zeeland op de OSF zouden gaan stemmen. D66 en de Partij voor de Dieren elk één stem. Het lijkt erop dat iedereen op zijn of haar eigen partij heeft gestemd.

Stem uit Zeeland telt minder zwaar

De stembiljetten gaan in een verzegelde enveloppe naar Den Haag. Daar moeten ze worden gecontroleerd en daarna is het een kwestie van veel rekenen, want een stem uit Zeeland telt gezien het inwoneraantal veel minder zwaar mee dan bijvoorbeeld een stem in Zuid-Holland of Noord-Brabant.

Kees Bierens (VVD) brengt z'n stem uit voor de Eerste Kamerverkiezingen. (foto: Omroep Zeeland)

Weinig Zeeuwse kanshebbers

Peter van Dijk is de enige Zeeuw die enige kans maakt op een plek in de Eerste Kamer. Hij staat op plaats zes. Van Dijk ligt in de clinch met zijn Zeeuwse partijgenoot Vincent Bosch. Die beschuldigt Van Dijk onder meer van intimidatie en machtsmisbruik. Van Dijk heeft aangifte gedaan van smaad en laster tegen Bosch. Partijleider Geert Wilders kiest niet tussen beide mannen. Hij wacht eerst het onderzoek van justitie af.

Statenlid Peter van Dijk (PVV) was vandaag verhinderd. Hij heeft een volmacht afgegeven.

Onverkiesbare plek

Op de kieslijst van de Eerste Kamer staan verder nog enkele Zeeuwen, maar vrijwel allemaal staan ze op een onverkiesbare plek. Kees Bierens (VVD) uit Meliskerke op plaats 23. Voor de SGP staat Harry van der Maas uit Aagtekerke op plek 9 en op 19 Ad Dorst uit Yerseke. Willem Willemse uit Vlissingen staat voor 50 PLUS op de dertiende plek.

Koos Schouwenaar (VVD) uit Middelburg zat sinds 2011 in de Eerste Kamer. De oud-burgemeester van Middelburg stopt er mee. In de Eerste Kamer zijn 75 zetels te verdelen.

Ger van Unen brengt haar stem uit voor de Eerste Kamerverkiezingen. (foto: Omroep Zeeland)

39 Statenleden brachten via een formulier hun stem uit. Commissaris van de Koning Han Polman las na afloop één voor één voor hoe er gestemd is. Maar dan is dus niet duidelijk wie op wie gestemd heeft. Hieronder zie je de verdeling per partij in de Staten:

Soms kiezen Statenleden strategisch. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er een restzetel gaat naar hun partij of een partij die qua politieke kleur dicht bij de hunne ligt. De officiële uitslag volgt op vrijdag 31 mei.