In verlaten gebouwen foto's maken van het verval, dat is de hobby van Nicole

In 2007 bezocht ze haar eerste verlaten kasteel in Frankrijk. Ze was meteen verkocht. "Ik vind het echt fascinerend om te zien wat de natuur doet zoveel jaar als een gebouw leegstaat. Ook de geschiedenis van het pand vind ik interessant", zegt ze.

Hendriks komt oorspronkelijk uit Goes, maar verhuisde naar België omdat daar meer Urbex locaties zijn. "In Nederland worden verlaten gebouwen vaak meteen afgebroken. Daardoor heb ik hier eigenlijk nog nooit foto's gemaakt." Tot de dag van vandaag waar ze met toestemming onderstaande foto's bij het Veiligheidscentrum Zeeland in Vlissingen heeft kunnen maken.

Een vervallen keuken op een verlaten booreiland (foto: Nicole Hendriks)

De populariteit van Urbex fotografie is volgens Hendriks de afgelopen jaren flink gestegen. Foto's worden gedeeld op sociale media, en mensen gaan op zoek naar die verlaten plek. "In plaats van een bezoek aan de woonboulevard lijkt het wel alsof er wordt gekozen voor een uitje naar een verlaten huis. Hierdoor worden locaties steeds vaker gesloten omdat het te druk wordt en mensen soms ook spullen verplaatsen, vernielen of meenemen. Dat is absoluut niet de bedoeling", zegt Hendriks.

Vervallen slaapkamer op een verlaten booreiland (foto: Nicole Hendriks)

De fotografe heeft veel over voor het maken van een goede foto. Ze heeft bijvoorbeeld wel eens vastgezeten in een gat in de vloer. "Mijn man raadt me eigenlijk aan om met een mondkapje op pad te gaan. omdat ik een keer een longinfectie heb opgelopen door schimmel op de muur", vertelt ze.

Toch weerhoudt het haar niet om door te gaan met het ontdekken van nieuwe plekken. "Je moet wel een goede conditie hebben, omdat het kan zijn dat je moet rennen, klimmen of kruipen, maar zolang ik dat kan blijf ik verkennen", aldus Hendriks.

De vervallen hal op een verlaten booreiland (foto: Nicole Hendriks)