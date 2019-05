Morgen ov-staking: trein- en busverkeer plat

Connexxion-bus kruist het spoor Goes-Middelburg (foto: Huib Boogert)

Het zou zomaar kunnen dat je dinsdag tóch een bus ziet passeren of zelfs in kunt stappen. Volgens Connexxion is het nog niet duidelijk welke bussen er wel en welke er niet rijden. "Chauffeurs die willen rijden, mogen rijden. We willen onze reizigers zo min mogelijk duperen", zegt een woordvoerder. Het vervoersbedrijf adviseert reizigers morgen de socialmediakanalen of de website in de gaten te houden voor de meest actuele dienstregeling.

Levensgevaarlijke situaties

Marlies Peeters van vakbond FNV meldt dat de stakingsbereidheid groot zal zijn. "Zeker in Zeeuws-Vlaanderen. Daar zal zeer waarschijnlijk helemaal niks rijden." Peeters is niet te spreken over het feit dat Connexxion toch probeert een dienstregeling op te tuigen. "Niemand weet precies welke bus er wel of niet rijdt. Je kunt dus niet garanderen dat mensen thuis komen. Daarnaast kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan als er plots toch een bus arriveert en mensen daar massaal op afstormen".

Weinig tot geen treinverkeer

De NS waarschuwen dat er weinig tot geen treinverkeer zal zijn: "Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet aangeven welke treinen wel en welke treinen niet rijden. Wij kunnen dus geen betrouwbare dienstregeling maken en adviseren reizigers op 28 mei niet met de trein te reizen."

De boot tussen Breskens en Vlissingen vaart morgen wel. Al in het onduidelijk of er een aansluiting zal zijn met het streekvervoer.

Mensen stappen in de trein (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De bonden zeggen nu weer actie te gaan voeren omdat er nog altijd geen zicht is op een pensioenakkoord. Eind vorig jaar mislukte het overleg tussen vakbonden, kabinet en werkgevers over pensioenen. De bonden willen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Mensen met zwaar werk moeten eerder met werken kunnen stoppen.