Vandaag ov-staking: geen treinen in Zeeland, busverkeer voor groot deel plat

Een leeg station in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Connexxion legt driekwart van de buschauffeurs het werk vandaag neer. "Chauffeurs die willen rijden, mogen rijden. We willen onze reizigers zo min mogelijk duperen", zegt een woordvoerder. Op connexxion.nl/staking laat de vervoerder weten welke lijnen zoveel mogelijk volgens dienstregeling rijden. Reizigers moeten wel rekening houden met vertraging en uitval van ritten, meldt Connexxion op die pagina.

Lijn 1, 9, 23, 27, 31, 42, 50, 52, 61, 65, 132, 185, 225, 601, 607, 639, 646 en 660 rijden zoveel mogelijk volgens dienstregeling, meldt Connexxion op de website.

Vanochtend rond 7.30 uur was de staking bij het treinstation en bushaltes aan de Kanaalweg in Middelburg goed zichtbaar. Er was geen enkele trein te zien en er stopten zo'n drie bussen bij de haltes. De buschauffeurs die vandaag wel rijden, hoeven niet te rekenen op een drukke dag; bij de bushalte in Middelburg stond slechts één passagier te wachten.

Even later stond op het treinstation in Middelburg één persoon. Ralph Shankow, een toerist uit Duitsland, wist niets van de staking. "Ik heb eerder al een kaartje gekocht om op 28 mei terug te kunnen reizen. Er is mij toen in Düsseldorf niet verteld dat er geen trein zou rijden." De Duitser overweegt nu naar de politie te gaan in de hoop dat iemand hem daar kan helpen.

Gestrande reiziger op het station van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Marlies Peeters is niet te spreken over het feit dat Connexxion toch een dienstregeling optuigt. "Niemand weet precies welke bus er wel of niet rijdt. Je kunt dus niet garanderen dat mensen thuis komen. Daarnaast kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan als er plots toch een bus arriveert en mensen daar massaal op afstormen".

De boot tussen Breskens en Vlissingen vaart wel. Al in het onduidelijk of er een aansluiting zal zijn met het streekvervoer.

Cancelled! Geen treinen vandaag in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De bonden zeggen nu weer actie te voeren omdat er nog altijd geen zicht is op een pensioenakkoord. Eind vorig jaar mislukte het overleg tussen vakbonden, kabinet en werkgevers over pensioenen. De bonden willen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Mensen met zwaar werk moeten eerder met werken kunnen stoppen.