Bastaardsatijnrups zorgt voor veel overlast: jeuk, rode plekken, blaasjes en benauwdheid

Richard de Jonge kreeg door de rupsen een heleboel klachten van strandgangers op zijn Facebookpagina 'Strand Nieuwvliet'. De strandgangers hadden last van allergische reacties en wisten niet waar deze vandaan kwamen. In eerste instantie wist De Jonge dit ook niet, maar ging daarom op onderzoek uit. "Ik wil de strandgangers waarschuwen om niet in de buurt van de rupsjes te komen. Ze zijn het meest te vinden in de duinen en aan de duinrand op het strand, want ze eten van de duindoornstruiken", vertelt De Jonge.

'Echt overal'

De rupsen zijn door wandelaars ook niet onopgemerkt gebleven: "Wij dronken net een kopje koffie, en er zaten óveral rupsen! Ik was al een beetje bang voor mijn hondje, dat hij er misschien last van zou krijgen, maar er was gelukkig niets aan de hand. Alleen ze zitten echt overal, van Nieuwvliet tot aan Cadzand!"

GGD Een bastaardsatijnrups heeft rond de één miljoen haren. Deze haren kunnen loslaten wanneer de rups wordt aangeraakt. Daarnaast kan ook de wind de haren van de rups vervoeren en er voor zorgen dat deze op de huid terecht komen, met als gevolg een allergische reactie. Jeuk, bultjes, blaasjes, irritatie van ogen, benauwdheid of een grieperig gevoel kunnen opspelen wanneer je allergisch bent voor de haren van de bastaardsatijnrups.

Bastaardsatijnrups in de duinen van Nieuwvliet (foto: Omroep Zeeland)

Twee weken

De Jonge gaat nog geen maatregelen nemen tegen de rupsen bij Nieuwvliet en Cadzand. "Als het goed is zijn het binnen nu en twee weken allemaal vlindertjes en dan hebben wij er geen last meer van." Mochten de rupsen volgend jaar weer terugkeren, overweegt De Jonge contact op te nemen met het Waterschap om de rupsen te bestrijden. "Ik hoorde wel dat de rupsen vorig jaar ook in Breskens waren en dit seizoen niet zijn teruggekomen. Dus eigenlijk hoop ik daar gewoon op. Dat ze lekker wegblijven", aldus De Jonge.