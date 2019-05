Zeeland wordt wakker: ov-staking, misdrijf en kriebelrupsen

Connexxion-bus kruist het spoor Goes-Middelburg (foto: Huib Boogert)

Openbaar vervoer plat

Door de landelijke pensioenstaking ligt het openbaar vervoer vandaag grotendeels plat. De vakbonden staken omdat ze betere pensioenen willen. Ze eisen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar, dat de pensioenen meestijgen met de inflatie en dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen kunnen.

Politie doet in Oostkapelle onderzoek naar de doodsoorzaak van een vrouw (foto: Omroep Zeeland)

Misdrijf

De 78-jarige vrouw die vrijdag gewond is gevonden in een appartementen in Oostkapelle en later overleed is slachtoffer van een misdrijf, meldt de politie. Nader onderzoek moet uitwijzen wat haar precies is overkomen.

Bastaardsatijnrups (foto: Omroep Zeeland)

Rups

In de duinen bij Nieuwvliet en Cadzand krioelt het op het moment van de bastaardsatijnrupsen. Het harige diertje kan jeuk, rode plekken en banuwdheid veroorzaken.

Volop zon, sluierbewolking en wolkenvelden (foto: Piet Grim, 's-Heerenhoek)

Weer

Er trekken vandaag buien over de provincie, lokaal met onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Later vandaag trekken de meeste buien naar het oosten weg en breekt de zon flink door. Het wordt een graad of 15. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.