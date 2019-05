Kampioensschaal Terneuzense Boys duikt op bij Veronica Inside (foto: Omroep Zeeland)

De hoofdverdachte van het brengen van de schaal bij de voetbaltalkshow is Danny Vera. Van de muzikant dook eerder op de dag een foto op waarin hij de kampioensschaal gebruikt als spiegel (zie foto boven). Vera zorgt op de maandagavonden altijd voor muzikale omlijsting van het programma waarin Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen met gasten de actualiteit in de voetbalwereld bespreken.

De schaal raakte kwijt op de dag dat Terneuzense Boys het kampioenschap vierde. Laat in de avond was de schaal verdwenen en in de weken daarna doken er steeds foto's op van de prijs. Eerst in Terneuzen, maar nu is de schaal dus begonnen aan een reis door het land. Of de schaal ooit nog terugkomt in de kantine van Terneuzense Boys is nog maar de vraag. De club zelf is er wel een beetje klaar mee en heeft een replica laten maken.

Lees ook: