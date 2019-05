Minder Zeeuwen in de bijstand

Voedselbank de Bevelanden (foto: Omroep Zeeland)

Op 31 december van vorig jaar telde Zeeland 6.390 mensen die nog niet de AOW-leeftijd hadden bereikt en een bijstandsuitkering hebben. Dat waren er 510 minder dan het jaar daarvoor. De daling was zelfs iets sterker dan in 2017, toen voor het eerst na een lange periode van stijging een kentering viel waar te nemen.

Opvallend is de afname in Vlissingen: 210 minder uitkeringen in één jaar tijd, maar verhoudingsgewijs gaat de lijn nog sneller omlaag in Veere: van 190 naar 150 in diezelfde twaalf maanden, een daling van 21 procent.

De daling doet zich volgens het CBS het meest voor onder mensen tot 27 jaar. Onder de wat oudere bijstandsontvangers is er wel een daling, maar die is niet zo sterk. De afgelopen jaren is de AOW-leeftijd opgetrokken, als gevolg waarvan mensen langer in de bijstand moeten blijven.