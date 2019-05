Trainers Hoek en GOES geloven in winnen nacompetitie

Vandenheede denkt dat het goed zou zijn voor Hoek om de stap naar de Tweede Divisie te maken. "Ik denk dat we het aankunnen en dat we er als groep ook sterker van worden." Rogier Veenstra van GOES verwacht ook dat zijn team de nacompetitie als winnaar af kan sluiten. "Waarom niet? We hebben net zoveel kans als Hoek. Zij zijn qua club, organisatie en budget misschien verder, maar daar gaat het nu niet om. We gaan er voor. Het zou gek zijn als de club tegen mij zou zeggen: verlies maar van FC Lienden, want we zijn er niet klaar voor."



Hoek en GOES kunnen elkaar niet treffen in de nacompetitie, waardoor ze in theorie allebei zouden kunnen promoveren naar de Tweede Divisie.

Thomas Ragut (links) en Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse

Op een iets lager niveau worden het ook spannende weken voor Thomas Ragut van VC Vlissingen en Marcel Lourens van Kloetinge. Beide trainers gaan met hun club proberen een plaats in de Hoofdklasse te bemachtigen. Ragut strijdt met VC Vlissingen tegen degradatie en denkt dat een langer verblijf in de hoofdklasse er in zit. Lourens wil met Kloetinge graag promoveren naar de hoofdklasse. "Daar hoort een club als Kloetinge minstens thuis", vindt hij.



VC Vlissingen begint zondag aan de nacompetitie met een uitduel tegen Moerse Boys uit Zundert. Kloetinge heeft een weekje langer rust en speelt op 8 juni thuis tegen DETO Twenterand.

Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen van De Derde Helft.