Een stadion vol bolussen, voetballer lost belofte in

Julius Bliek tijdens zijn basisdebuut tegen Sparta (foto: Orange Pictures)

In totaal gaat het om tienduizend bolussen, genoeg om alle fans met een kaartje een bolus te kunnen geven. Bliek draait er zijn hand niet voor om. "We maken zo'n dertig- à veertigduizend bolussen per dag. Nu gaat daar een deel van naar Deventer, omdat Julius dat had beloofd."

Scoren = trakteren

Julius Bliek maakte dit seizoen zijn debuut voor Go Ahead tegen Sparta Rotterdam. Een jongensdroom kwam uit, want tijdens de wedstrijd wist hij het net te vinden. Een doelpunt scoren tijdens je debuut betekent: trakteren. En dat deed Julius.

Aan zijn ploeggenoten en wat journalisten van Fox Sports deelde hij wat bolussen uit die hij had meegekregen van zijn vader. Wat volgde was een belofte; alle fans krijgen voor het einde van het seizoen een Zeeuwse bolus.

Die dag is nu aangebroken. Vanavond speelt Go Ahead Eagles zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen RKC Waalwijk. Bij winst promoveren ze naar de Eredivisie, het hoogste niveau in het Nederlands betaald voetbal. Een uitgelezen kans voor Julius en zijn vader om die belofte na te komen.

Vanochtend vroeg begon de bakker al met het maken van de bolussen, zodat hij op tijd weg kon rijden. De ov-staking kon echter niet op een slechter moment komen. Als alle files worden ontweken hopen ze rond 15:00 uur aan te komen. Vanaf dat moment mogen de fans hun gratis bolus ophalen.

Peter Bliek vindt het geen probleem om dit te organiseren: "Kijk, tienduizend bolussen uitdelen kost geld, maar we krijgen er veel publiciteit voor terug." De actie gaat het hele land door. Onder andere de Telegraaf, PZC en het AD hebben aandacht aan de actie besteed.

Tijdens het interview met Omroep Zeeland wordt Bliek nota bene gebeld door Radio 1. "Ik hoop nu dat de mensen die onze bolussen in de winkel zien liggen, denken aan Zeeland of aan Julius die bij Go Ahead speelt. Dat zou prachtig zijn."