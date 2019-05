Een hond uit Rusland: je moet veel liefde kunnen geven

De belangrijkste missie van de Stichting Dierenadoptie is het herplaatsen van zoveel mogelijk honden uit Rusland die het minder goed hebben getroffen. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om zwerfhonden die in een asiel zitten en honden uit dodingsstations.

Zwerfhonden

Oxana komt nog met regelmaat in Rusland en ziet dan elke keer onder welke zware omstandigheden honden moeten leven. "Er zijn veel zwerfhonden. Dat komt omdat er geen registratiesysteem is. Ook zijn de meeste honden niet gesteriliseerd. Dit betekent dat er steeds meer zwerfhonden bijkomen. Daarnaast kan een hond ook gewoon door de eigenaar op straat worden gezet."

Bittere kou

Volgens Oxana hebben zwerfhonden het vooral in de winter erg zwaar. In Moskou daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. Op sommige plekken kan het wel -50 graden Celsius worden. Veel honden sterven dan ook gedurende de winterperiode.

"Gelukkig zijn er in Rusland ook steeds meer mensen die zich het lot van de zwerfhonden aantrekken en er iets aan doen, zoals bijvoorbeeld hun huis openstellen om zwerfhonden liefdevol op te vangen en te verzorgen."

Een hond uit Rusland? Hoe gaat dat in z'n werk? De Stichting Dierenadoptie bekijkt altijd eerst de gezins- en woonsituatie van mensen die interesse hebben in een zwerfhond uit Rusland. De gegevens worden teruggekoppeld naar de vrijwilligers in Moskou. Samen wordt besproken of de desbetreffende hond goed bij de adoptant zou kunnen passen. Na het tekenen van het contract en het regelen van de aanbetaling, regelen de vrijwilligers in Moskou de benodigde papieren en het vervoer van de hond. Zodra het vervoer rond is en de reisdatum bekend, wordt dit doorgegeven aan de adoptant. Het restbedrag wordt betaald nadat de hond is afgeleverd door de chauffeur of vluchtbegeleider. Stichting Dierenadoptie blijft altijd eigenaar van de hond.

Oxana werd vorig jaar door een kennis, die in Rusland een mini-asiel heeft, gevraagd of ze haar kon helpen bij het herplaatsen van zwerfhonden. Ze besloot in eerste instantie om een aantal advertenties op Marktplaats te zetten. Tot haar eigen verbazing werd er veel op gereageerd, dus bouwde ze een website en besloot ze om de Stichting Dierenadoptie op te richten.

Vrijwilligers

Oxana heeft inmiddels een groep enthousiaste vrijwilligers die haar in Nederland ondersteunen. Daarnaast is er ook een aantal vrijwilligers in Rusland die zich inzet voor de stichting. Karina uit Moskou en Olga uit Obninsk gaan bijvoorbeeld op zoek naar honden die in aanmerking komen voor adoptie. Ze zorgen daarnaast voor alle benodigde papieren en dat de honden getransporteerd worden naar Nederland. Dit gebeurt meestal één keer per maand, waarbij zo'n zes honden tegelijkertijd worden vervoerd.

Carry komt uit Rusland en is geadopteerd door Jelle (foto: Omroep Zeeland)

Jelle Bijer uit Kruiningen is sinds een aantal maanden het baasje van 'Carry', een pup van ongeveer 11 maanden oud. "Het is moeilijk te bepalen hoe oud ze precies is, want ze is gevonden op straat in de stad Jakoetsk in Oost-Rusland. Ook is niet duidelijk om welk ras het gaat. De dierenarts denkt dat Carry een kruising is tussen een Turkse herder en een Husky, een mengelmoesje dus."

Huiverig

Jelle wilde al langer een hond en kwam via Marktplaats bij de Stichting Dierenadoptie. "Ik las Middelburg en dacht, dat is lekker dichtbij. Maar toen ik belde en Oxana aan de telefoon kreeg, bleek al snel dat het om een hond uit Rusland ging." Jelle was in het begin een beetje huiverig, maar daar kwam snel verandering in door de gesprekken met Oxana en de professionele begeleiding tijdens het traject. "Mijn partner is jurist en die heeft goed gekeken naar het contract en de voorwaarden."

Carry komt uit Rusland en is geadopteerd. (foto: Omroep Zeeland)

Jelle kreeg in 't begin veel reacties vanuit zijn omgeving. "De meesten zeiden, je bent gek, je weet niet wat je in huis haalt. Een hond uit een asiel en dan ook nog uit het buitenland, waar begin je aan? Maar ik geloof daar niet in, want met een hoop aandacht, geduld en liefde kom je heel eind."

Jelle vindt dat elke hond een goed thuis zou moeten krijgen, maar zijn voorkeur gaat toch uit naar een hond met een triest verhaal, zoals dat van Carry. "In Rusland is de situatie voor asielhonden namelijk veel slechter dan hier. Ze worden niet beschermd, zitten in kleine kooien in hun eigen ontlasting en worden na verloop van tijd gedood."

Carry komt uit Rusland en is geadopteerd door jelle. (foto: Omroep Zeeland)

Niet voor iedereen

Het adopteren van een zwerfhond uit Rusland is volgens Jelle niet voor iedereen weggelegd. "Je moet er goed over nadenken en weten waar je aan begint. Je weet namelijk nooit wat voor hond je krijgt, wat hij of zij allemaal heeft gezien en meegemaakt. Ervaring met het opvoeden van een hond is dus erg belangrijk. En 't allerbelangrijkste: je moet veel liefde kunnen geven."