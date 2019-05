Discussie in Sluis: Drie of toch vier wethouders

In de politiek in Sluis zijn de afgelopen maanden in korte tijd vier personen weggegaan: wethouder François Babijn, wethouder Chris van de Vijver, raadslid Kevin de Nooijer en raadslid Frank Gijsel. Is de sfeer soms slecht in de gemeenteraad? Rudy Eversdijk van oppositiepartij SP ontkent dat. "De sfeer is nu beter dan tijdens de vorige raadsperiode."

Eversdijk hoopt wel dat er nu wat meer rust in de tent komt. "Ik hoop toch dat het klaar is anders wordt het zo'n wisselcarrousel. Ik ben van plan te blijven en de meesten ook wel, denk ik." Een dieperliggende oorzaak voor het vertrek kan Eversdijk niet geven: "Misschien is er iets aan de hand, maar dat weet ik niet."

Veeleisende functie

Ook volgens raadslid Sebastiaan Keijmel van coalitiepartij Lijst Babijn zijn de verhoudingen goed. Hij wijt het vertrek vooral aan de zwaarte van de functies: "Voor de functie van raadslid staat zestien uur. Die heb je echt nodig om stukken te lezen en om op de hoogte te zijn. Daarnaast heb je vergaderingen buiten werktijd en bezoeken tijdens werktijd. Het is een veeleisende functie."

Marianne Poissonnier wordt per 1 juli wethouder van de gemeente Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Wim Huigh, oud-gemeenteraadslid van D66 in Sluis, trok deze maand nog aan de bel bij zijn partijgenoot Han Polman, de commissaris van de Koning in Zeeland. Huigh vermoedt bestuurlijke wanorde en de commissaris heeft laten weten dit uit te zoeken, maar zegt ook zich geen zorgen te maken.

Nieuwe wethouder

Intussen staat de politiek in Sluis niet stil. Vrijdag werd bekend dat Marianne Poissonnier van Nieuw Gemeentebelang per 1 juli de nieuwe wethouder wordt in Sluis. Zij vervangt Chris van de Vijver van dezelfde partij.

Ook de twee gemeenteraadsleden zijn inmiddels vervangen door partijgenoten. Lijst Babijn hoopt binnen anderhalve week een kandidaat te vinden die François Babijn kan vervangen.

Leegloop politiek Sluis * Wethouder François Babijn wordt begin april naar huis gestuurd door de drie andere coalitiepartijen: CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelang. Die vinden dat Babijn zijn werk als Statenlid voor de provincie Zeeland belangrijker vindt dan zijn wethouderschap voor Sluis.

* Wethouder Chris van de Vijver maakt begin mei bekend per 1 juli op te stappen. Ze mist de energie om door te gaan.

* Gemeenteraadslid Kevin de Nooijer van Dorpsbelangen en Toerisme maakt medio mei bekend dat hij het raadslidmaatschap niet meer kan combineren met zijn baan in de horeca. Hij stopt per 1 juni.

* Frank Gijsel van Nieuw Gemeentebelang vindt zichzelf te oud worden voor zijn functie van gemeenteraadslid. Hij stopt per 1 juni.

Maar daarmee is de rust niet weergekeerd. Babijn en Van de Vijver hadden samen bijna anderhalve baan, nl 1.3 fte. Volgens de SP kan dit wel terug naar één voltijds baan in een kleine gemeente als Sluis.

Irritatie over wachtgeld

Bovendien vindt de SP het ongepast dat de wethouders wachtgeld krijgen. Chris van de Vijver krijgt meer dan drie jaar geld waarvoor zij niets hoeft te doen. "Wij van de SP zijn tegen wachtgeld. Als je werkloos wordt krijg je WW en moet je solliciteren."

Wethouder Peter Ploegaert (CDA) ziet dat heel anders. Hij vindt het goed dat zijn coalitiepartner Lijst Babijn de tijd neemt om een vierde, parttime, wethouder te zoeken. "Gezien de grote projecten die hier lopen, de grootte van de gemeente en het aantal toeristen hier in het hoogseizoen, is het goed dat ze tijd uittrekken om een geschikt persoon te vinden." Verder vindt hij die vierde persoon die dan in deeltijd werkt echt geen luxe. "Wettelijk hebben we recht op nog meer uren. Daar maken we al geen gebruik van."

Ploegaert reageert afgewogen op de irritatie van de oppositie over de hoeveelheid wachtgeld voor Babijn en Van de Vijver. "Dat is nu eenmaal wettelijk zo vastgesteld. Ook voor ministers en Tweede Kamerleden. Je moet ook niet vergeten dat mensen hun baan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven hiervoor opgeven."