Ondanks staking in openbaar vervoer gewoon braaf naar school

Op de Isaac Beekman Academie zitten leerlingen uit heel de provincie. De meesten wonen zo ver weg dat ze om op school te komen aangewezen waren op hun ouders. "Zelf kom ik uit Burgh-Haamstede en dan moet ik met de bus naar Goes en dan met de trein naar school. Als de treinen niet rijden kan ik niet op school komen en dat is best wel vervelend", zegt een van de leerlingen.

'Liever vrij'

Een andere leerling had liever nog anders gezien. "Ik had liever gewild dat ze ons vrij hadden gegeven". Dat ging jammer genoeg voor de leerlingen niet, want de tentamens gingen ook gewoon door. " Voor de leerlingen die vandaag ervoor kozen om vandaag thuis te blijven, worden de tentamens wel doorgeschoven. We hebben niet van tevoren daarop ingespeeld, omdat het best lang bekend was dat deze staking er zou komen", zegt directeur Sander Bussink.

Staking openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

De stakende buschauffeurs die naast de remise van Connexxion in Terneuzen staan, omdat ze niet op het terrein mogen, zijn het met de leerlingen eens. Zij zouden ook liever niet staken. "Maar veel collega's houden het niet vol om zo lang te werken als nu gepland is", legt buschauffeur Herman Warrens uit Hulst uit. "Het wordt ook steeds drukker op de weg, de werktijden worden langer. Het is op die manier heel moeilijk om je pensioen gezond te halen."

Geen woorden, maar daden

Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat er wordt gestaakt in het streekvervoer. "Als het moet gaan we door", aldus Jack d'Hooghe, buschauffeur en onderhandelaar van vakbond FNV. "We weten dat minister Koolmees werkt aan een overeenkomst. Maar zolang er geen akkoord is, blijven wij de druk erop leggen. Geen woorden, maar daden."

