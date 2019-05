Sluis steekt 125.000 euro in onderhoud wegen Waterdunen

Waterdunen, het natuurgebied tussen Breskens en Groede. (foto: Ria Mes)

Vogelkijkhut

Sluis is blij dat het straks economisch kan meeprofiteren als het natuurgebied tussen Groede en Breskens klaar is. Wethouder Jack Werkman (VVD): "Mensen die daar recreëren, gaan in onze gemeente boodschappen doen, een ijsje eten." Daarom dus elk jaar geld van de gemeente voor bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van vogelkijkhutten en wandelpaden.

Huisjes van Molecaten

Het is de bedoeling dat Waterdunen in het voorjaar van 2020 klaar is. Dan komt het natuurgebied in het beheer van stichting Het Zeeuws Landschap. Waterdunen is 350 hectare groot en bestaat uit natuur, recreatie en kustversterking. Vakantiepark Molecaten gaat er huisjes zetten.

De gemeente Sluis gaat meebetalen aan het onderhoud zodra de recreatiewoningen van Molecaten er staan.