Zo mis je niets van de nacompetitieduels van Hoek en GOES

Zo volg je de nacompetitie bij Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Hoek en GOES doen met zes andere clubs een gooi naar een plaats in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. GOES begint met een thuiswedstrijd tegen FC Lienden en Hoek neemt het thuis op tegen VVSB uit Noordwijkerhout. Zaterdag zijn de returns.

Radio

Op de radio is er woensdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur een extra uitzending die geheel in het teken staat van de nacompetitie. In het programma dat wordt gepresenteerd door Renate van Dessel praat verslaggever Jan-Jaap Corré je vanaf 19.30 uur bij over de wedstrijd van GOES tegen FC Lienden. Om 20.00 uur begint Hoek-VVSB met verslaggever Yorben Weststrate langs de lijn.

Website

In ons liveblog op deze website hoef je ook niets te missen van de eerste wedstrijden in de nacompetitie. De opstellingen, kansen en bijzonderheden van de wedstrijden worden live bijgehouden. Later op de avond komen ook de eerste beelden online. De samenvattingen van Hoek-VVSB en GOES-FC Lienden zijn dan te bekijken en de reacties van de hoofdrolspelers.

Televisie

De samenvattingen en reacties zijn donderdag ook op televisie te zien in een extra uitzending van Omroep Zeeland Sport. Die staat geheel in het teken van de wedstrijden van GOES en Hoek. De uitzending begint om 18.10 uur, direct na Zeeland Nu. Omroep Zeeland Sport wordt diezelfde avond nog herhaald om 19.10, 20.10, 21.40 en 23.10 uur.