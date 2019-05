Veel groen in plannen voor Trekdijk

Dorpsraad over Trekdijk (foto: Omroep Zeeland)

John de Rijke van het participatieteam Trekdijk presenteerde de laatste plannen voor het bedrijventerrein aan zo'n 90 geïnteresseerden tijdens de dorpsvergadering in het dorpshuis. "We hebben altijd geroepen dat het bedrijventerrein zo groen mogelijk moet blijven en daar hebben we met deze plannen wel invulling aan gegeven", zegt hij. Want zo wil de werkgroep Trekdijk dat er zoveel mogelijk bos langs het stukje A58 komt, en dat er heel veel groen komt op het terrein waar wonen en zorg voor mensen die dat langdurig nodig hebben.

Klimaat

Ook heeft de werkgroep gedacht aan bedrijvigheid op het terrein die goed is voor het klimaat. "We denken aan het opslaan van brak water in een bassin, waarna we het met behulp van zonnepanelen kunnen omzetten naar zoet water. Of heel veel windmolens aan de rand van het bedrijventerrein langs de A58." De werkgroep dient de plannen 1 september in bij de gemeente. Eind dit jaar moet de raad een besluit nemen over de invulling van het bedrijventerrein Trekdijk.

