Zeeland wordt wakker: Trekdijk, droom voorbij en monstertocht

Natuurgebied Cleene Hooge bij Middelburg (foto: Gerwin Filius uit Vlissingen)

Cleene Hooge

Het college van Middelburg heeft besloten dat in het landschapgebied Cleene Hooge maximaal 60 woningen mogen worden gebouwd. Bouwen in het gebied aan de westrand van de stad is zeer omstreden.

Lees ook:

Istvan Bakx schreeuwt het uit na zijn doelpunt (foto: Orange Pictures)

Einde droom

Voor de Zeeuwse voetballers Istvan Bakx en Julius Bliek is de eredivisiedroom voorbij. Hun club Go Ahead Eagles verloor in Deventer het allesbeslissende duel in de nacompetitie van RKC Waalwijk met 4-5.

Lees ook:

Ultraloopster Leonie Ton is een echte kilometervreter (foto: Omroep Zeeland)

Monstertocht

Ultraloopster Leonie Ton uit Wissenkerke is zich aan het voorbereiden op de Spartathlon, een prestigieuze hardloopwedstrijd in Griekenland over 246 kilometer. Ton is een ervaren loopster van monstertochten, ze won eerder onder meer het NK over 100 kilometer.

Lees ook:

Goes in de regen (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Weer

De zon krijgt vandaag flink wat ruimte en de temperaturen lopen snel op. Er drijven af en toe wat stapelwolken voorbij, maar het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 19. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.