Veenstra over nacompetitie: 'Niet wandelen door het bos maar knallen'

Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

GOES heeft de laatste jaren op wonderbaarlijke wijze de weg omhoog weten te vinden in het amateurvoetbal. Onder trainer John Karelse promoveerde de club van de 1e klasse naar de Hoofdklasse en Veenstra kreeg het voor elkaar om als promovendus gelijk door te stoten naar de Derde Divisie. Nu zou dus direct weer een stap omhoog kunnen worden gezet, richting het hoogste amateurniveau van Nederland.

Niet wandelen

Vorig jaar wist GOES de nacompetitie te winnen en dat is nu ook het doel. Veenstra benadert de wedstrijd van vanavond tegen FC Lienden niet anders dan competitieduels. "Nee, we gaan niet eerst met z'n allen wandelen door het bos. Gewoon om zes uur verzamelen en dan knallen", kijkt de jonge trainer (31) vooruit op de wedstrijd van vanavond.

Mart de Kroo in actie voor GOES (foto: Rene van der Vliet)

Het meespelen van de creatieve aanvaller Mart de Kroo is onzeker. Hij heeft nog steeds last van zijn hoofd na een botsing met ploeggenoot Klaas van Hecke, vorige week op de training. "Mart zal zeker niet in de basis staan", zegt Veenstra. Hij zit wel op de bank. "Klachten aan je hoofd zijn wat anders dan bijvoorbeeld kneuzingen. We zullen geen enkel risico nemen, hoe belangrijk de wedstrijd ook is."



GOES kan tegen FC Lienden geen beroep doen op de langdurig geblesseerden Rick de Punder en Daniel Wissel.

Live op de radio

De wedstrijd van GOES is vanavond live te volgen op Omroep Zeeland Radio. Dat geldt ook voor de wedstrijd van de andere Zeeuwse club die strijdt om een plaats in de Tweede Divisie: Hoek-VVSB. De uitzending duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Verder is er een liveblog en op Hemelvaartsdag zijn van beide wedstrijden uitgebreide samenvattingen te zien in Omroep Zeeland Sport op televisie. Die uitzending begint om 18.10 uur.

