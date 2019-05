Hoek-trainer Vandenheede ziet nacompetitie als bekerduels: 'Het wordt onvoorspelbaar' (foto: Orange Pictures)

"Hoek is er klaar voor iedereen is fit", zegt de Belgische trainer. Afgelopen weekend verloor Hoek het laatste competitieduel in de Derde Divisie A van Harkemase Boys. "Dat was een duel dat er niet meer om ging. We hebben een paar spelers rust gegeven en de spelers die op scherp stonden hebben geen geel gepakt. Dat was dus slim van ons."

Hoek behaalde de nacompetitie door beslag te leggen op de tweede periodetitel. Het weet dus al heel lang dat de nacompetitie lonkt. Misschien daar daardoor de derde periode in de reguliere competitie qua punten ook de slechtste was. VVSB pakte juist in de laatste periode de meeste punten, maar eindigde toch als vijftiende in de Tweede Divisie. "Zij zitten in een goede flow, maar wij hebben weliswaar de laatste twee duels verloren, maar tegen Noordwijk, de kampioen, speelden we echt goed en daarvoor hadden we een echt goede reeks. Het wordt onvoorspelbaar."

Gianni Tiebosch (l) in actie tegen De Dijk waar Hoek met 1-9 won (foto: Orange Pictures)

Vandenheede ziet de nacompetitie niet als bonus op het uitstekend verlopen seizoen in de Derde Divisie A. Hij ziet promotie meer als doel, ondanks dat Hoek pas bezig is aan het eerste seizoen op dit niveau. "Vanuit het bestuur is er echt de wens om te promoveren, maar het moet op het veld gebeuren. Als we het halen, worden het vier zware wedstrijden. Maar promotie zou een goede stap zijn om ook de kwaliteit in de selectie te verhogen."

De wedstrijd Hoek-VVSB begint om 20.00 uur en is live te volgen via Omroep Zeeland.

