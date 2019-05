PZEM lijdt nog steeds verlies maar minder dan voorheen: 'We verwachten in 2021 zwarte cijfers!'

Het verlies komt door de noodlijdende centrales zoals de kerncentrale. Daar kwam in augustus en september vorig jaar nog eens bij dat de kerncentrale stil viel en amper omzet maakte. Toch is het verlies minder dan in 2017. Dat komt volgens algemeen directeur Frank Verhagen onder meer door stijgende elektriciteitsprijzen.

De aandeelhoudersvergadering bij PZEM in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

En daar blijft het volgens Verhagen niet bij. "2021 moet het jaar van de zwarte cijfers worden!" Dat betekent dat het verlies voorbij zou moeten zijn. Verhagen baseert zich daarbij op de huidige prijsontwikkeling.

Kritisch

Maar aandeelhouders zijn kritisch. Zo vraagt wethouder Jon Herselman (aandeelhouder gemeente Kapelle) zich af waarom het pas in 2021 is. En of het niet mogelijk is om al in 2020 zwarte cijfers te hebben. "Voorzichtig durf ik dat te zeggen, maar ik zou mijn geld er niet op in zetten." aldus Verhagen.

PZEM hoe zit het ook alweer? 1991 fuseert PZEM met de Watermaatschappij Zuidwest Nederland. Hieruit ontstaat uiteindelijk DELTA en in 2002 komt ZeelandNet erbij. In 2017 moet DELTA NV worden gesplitst en wordt een deel (DELTA Retail) verkocht. Dat gaat verder onder de naam DELTA. Het richt zich op het aanbieden van energieproducten op de particuliere markt en het aanbieden van telefonie, internet en televisie. Het resterende bedrijf van DELTA NV dat dan nog over is richt zich op het produceren van energie, handel in energie en het aanbieden van energieproducten en diensten op de zakelijke markt en gaat verder onder de naam: PZEM.

Ondertussen is PZEM aan het kijken hoe ze kunnen inspelen op de energietransitie. Volgens het bedrijf wordt over tien jaar zeventig procent van de elektriciteitsbehoefte uit hernieuwbare bronnen gehaald. Zo willen ze bijvoorbeeld kijken welke klanten ze aan zich kunnen binden om op die manier een sterkere positie te hebben in de toekomst.

Aandeelhouders geven aan dat qua kijken naar oplossingen er een schepje bovenop mag. Eind dit jaar hoopt PZEM de mogelijkheden op een rijtje te kunnen zetten.

