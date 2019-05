Festivalseizoen: 'Oordoppen in en niet te dicht bij de boxen staan'

Na enige tijd verdwijnt die piep over het algemeen, maar niet altijd. En eenmaal beschadigd is er geen weg terug, zegt KNO-arts Michel Oude Ophuis van ziekenhuis ZorgSaam. Hij pleit voor goede voorzorgsmaatregelen.

Als een patiënt bij hem op bezoek komt met last van de oren, is het meestal al te laat. "Leeftijd speelt daarbij eigenlijk geen rol", legt Oude Ophuis uit. "Jongeren zullen minder snel merken dat ze schade hebben. Naarmate we ouder worden zullen we meer last hebben van het lawaai. Dat komt doordat ons gehoor achteruit gaat in de loop van de jaren en daardoor de werking van de bescherming van het oor trager wordt."

Moeilijk iets aan te doen

Als er dan een piep ontstaat die blijft, is er moeilijk iets aan te doen. "Je kunt er alleen iets aan doen vooraf en tijdens een festival. Daarna heb je lawaaischade en is er eigenlijk niets meer aan te veranderen en krijg je een piep in je oor", aldus de KNO-arts. "Vaak een hoog geluid, een tl-buisgeluid, dat vooral optreedt als het stil is."

Tijdens gehoortest druk je op een knop als je geluid hoort (foto: Omroep Zeeland)

Het gehoor wordt in het ziekenhuis getest in een geluidsarme cabine. De patiënt krijgt een koptelefoon op en krijgt piepjes te horen, variërend in hoogte en luidheid. Als ze iets horen drukken ze op een knop.

Daarnaast wordt het gehoor getest achter op het gehoorbeen. Dan krijgen patiënten woorden te horen die worden uitgesproken met achtergrondruis. Aan het einde van oortest worden de resultaten besproken met de KNO-arts.

Met oordoppen kun je gehoorschade voorkomen (foto: Omroep Zeeland)

"Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen om de kans op gehoorschade te voorkomen tijdens een festival", vertelt Oude Ophuis. Ten eerste is de plek waar je staat belangrijk. Ga niet te dicht bij de boxen staan. Daarnaast zijn speciale oordoppen aan te raden. Die filteren het geluid en zorgen dat de kans op gehoorschade verminderd wordt. Voorkomen is beter dan genezen, wat ook vaak niet meer mogelijk is."