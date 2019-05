Reimerswaal kiest voor ondergrondse verbinding bij Krabbendijke

Scenario 'Noord' voor het hoogspanningstraject bij Krabbendijke (foto: Gemeente Reimerswaal)

De gemeente heeft de keuze gemaakt op basis van gesprekken met omwonenden. De gemeenteraad van Reimerswaal gaat over het tracé bij Krabbendijke praten en daarna is het de bedoeling dat er begin volgend jaar een nieuwe informatiebijeenkomst gehouden wordt. De aanleg van de verbinding zal naar verwachting in 2024 starten en in 2025 zal de kabel in gebruik worden genomen en de bestaande verbinding worden verwijderd.

Het kabeltracé van de nieuwe verbinding kruist de grond van een aantal particulieren. Een externe deskundige heeft met deze mensen gesprekken gevoerd voor de keuze werd gemaakt.

Voortraject

Sinds mei 2017 wordt gesproken over een geschikt tracé. Een jaar eerder had de Minister van Economische Zaken toegezegd dat de bestaande 380 kV verbinding bij Krabbendijke verkabeld zal worden, nadat de nieuwe verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is.

De verbinding van Borssele naar Rilland zorgde voor veel weerstand. De Raad van State heeft bijna alle bezwaren tegen de nieuwe hoogspanningslijn afgewezen. Daarmee kwam voor netbeheerder TenneT de weg vrij om de hoogspanningslijn daadwerkelijk aan te leggen.

