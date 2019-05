Live: GOES al snel op achterstand

Liveblog: volg Hoek en GOES in hun strijd om promotie naar de Tweede Divisie (foto: Orange Pictures)

Er is ondertussen ruim een kwartier gespeeld in GOES, Lienden leidt nog met 0-1. GOES heeft ondertussen kansen gehad via Tim de Winter en twee vrije trappen van Hiep Nguyen.

Het is te hopen dat Jordy de Jonghe, de keeper van Hoek niet geblesseerd raakt, want zowel de tweede als derde keeper, Vin Vercouteren en Rik Ottjes zijn geblesseerd. En dus zit Kevin Wissel, keeper van de JO19-1 als reserve-keeper op de bank.

4' FC Lienden komt bijna op 0-2. GOES-keeper Meulmeester pakt een terugspeelbal die tot een indirecte vrije trap leidt, maar de bezoekers schieten de bal op de paal.

Al in de eerste minuut staat FC Lienden op voorsprong

1' DOELPUNT FC LIENDEN! De wedstrijd is nog niet goed en wel begonnen of GOES staat al op achterstand. Mijland trapt af, combineert met zijn middenveld en geeft de bal af op Marlon Versteeg, die scoort. Lienden leidt al binnen de minuut met 0-1.

Omroep Zeeland-verslaggever Jan-Jaap Corré sprak Rogier Veenstra voor aanvang van de wedstrijd GOES - FC Lienden:

Omroep Zeeland sprak Goes-coach Rogier Veenstra vlak voor de wedstrijd