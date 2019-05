Live: GOES verliest, Hoek op achterstand

Liveblog: volg Hoek en GOES in hun strijd om promotie naar de Tweede Divisie (foto: Orange Pictures)

81' DOELPUNT VVSB Lovette Felicia zet VVSB weer op voorsprong.

75' DOELPUNT Hoek. De gelijkmaker! Topscorer Kyle Doesburg zet beide ploegen op gelijke hoogte. Nog een kwartier voor de winst.

70' DOELPUNT Hoek Rik Impens scoort de aansluitingstreffer voor Hoek, dat gelijk doorgaat op jacht naar de gelijkmaker.

AFGELOPEN: GOES verliest met 0-3 van FC Lienden en gaat een zéér moeilijke uitwedstrijd tegemoet.

90' DOELPUNT FC LIENDEN: Invaller Jawad Bellasan deelt in blessuretijd een enorme tik uit aan GOES, dat dacht met 0-2 naar de Betuwe af te reizen. Hij zet de derde goal voor de bezoekers op het scorebord.

Hoek is in de tweede helft van spelsysteem verandert, van 5-3-2 naar 4-3-3.

De 0-2 van opnieuw Frank Tervoert (foto: P. Maljaars)

RUST: Hoek heeft het lastig tegen VVSB, de Zeeuws-Vlamingen staan halverwege met 0-2 achter.

'52 ROOD GOES: Jerreau Manuhuwa wordt van het veld gestuurd. Hij legt Versteeg neer, die opkrabbelt en doorspeelt, de voordeelregel meekrijgt, maar de bal zelf verprutst. De scheidsrechter draait het voordeel terug en stuurt Manuhuwa alsnog weg.

Alweer Tervoert die scoort voor VVSB

37' DOELPUNT VVSB Opnieuw Frank Tervoert die scoort voor VVSB, Hoek nu 0-2 achter.

Na een half uur spelen is het Frank Tervoert die scoort, maar het feest gaat niet door, doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. Gelijk daarna een kans voor Hoek, maar Karim Bannani tikt naast.



Bijna was het 0-2 omdat Gert-Jan van Leiden de fout inging maar Tommy Bekooy schiet een op een met doelman De Jonghe naast.



Het eerste deel van de eerste helft zit Hoek nog niet echt lekker in de wedstrijd. Gert-Jan van Leiden had een kopkans, maar kopte over.

De 0-1 door Frank Tervoert (foto: P.Maljaars)

GOES staat met twee doelpunten achter tegen FC Lienden

RUST: GOES staat halverwege met 0-2 achter tegen FC Lienden. De ploeg van Rogier Veenstra heeft wel enkele grote kansen gehad, maar heeft zichzelf tot op heden nog niet beloond.

10' DOELPUNT VVSB: Frank Tervoert zet VVSB op een 0-1 voorsprong. Tervoert stond geheel vrij en kon simpel intikken.

VVSB komt op voorsprong tegen Hoek

'32 DOELPUNT FC LIENDEN: Hoewel het er naar uitzag dat GOES de wedstrijd naar zich toe ging trekken, scoort Lienden-aanvaller Rafaël Uiterloo de 0-2. Een flinke klap voor GOES, dat nu nog harder aan de bak.

Er is ondertussen ruim een kwartier gespeeld in GOES, Lienden leidt nog met 0-1. GOES heeft ondertussen kansen gehad via Tim de Winter en twee vrije trappen van Hiep Nguyen.

Het is te hopen dat Jordy de Jonghe, de keeper van Hoek niet geblesseerd raakt, want zowel de tweede als derde keeper, Vin Vercouteren en Rik Ottjes zijn geblesseerd. En dus zit Kevin Wissel, keeper van de JO19-1 als reserve-keeper op de bank.

4' FC Lienden komt bijna op 0-2. GOES-keeper Meulmeester pakt een terugspeelbal die tot een indirecte vrije trap leidt, maar de bezoekers schieten de bal op de paal.

Al in de eerste minuut staat FC Lienden op voorsprong

1' DOELPUNT FC LIENDEN: De wedstrijd is nog niet goed en wel begonnen of GOES staat al op achterstand. Mijland trapt af, combineert met zijn middenveld en geeft de bal af op Marlon Versteeg, die scoort. Lienden leidt al binnen de minuut met 0-1.

Omroep Zeeland-verslaggever Jan-Jaap Corré sprak Rogier Veenstra voor aanvang van de wedstrijd GOES - FC Lienden:

