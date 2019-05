Van Bloppoel weg als hoofdtrainer Kapelle

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: oz)

Jaimy van Bloppoel en Kapelle zijn in goed overleg met elkaar uit elkaar gegaan. Over de reden hiervan zijn geen mededelingen gedaan aldus voorzitter Kees Vink van Kapelle. Beide partijen hechten er aan om aan te geven dat ze zeker niet met een conflict uit elkaar zijn gegaan.



Van Bloppoel was bezig aan zijn eerste seizoen bij de club, waar hij tussen 2012 en 2014 al eerder trainer was. Eerder was Van Bloppoel (43) werkzaam als hoofdtrainer bij Yerseke, Kapelle, Zeeland Sport en Oostkapelle.



Kapelle is ondertussen in gesprek met kandidaten over de opvolging van Van Bloppoel. De Bevelandse formatie wil de vacature zo snel mogelijk opvullen.