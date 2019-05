GOES lijdt nederlaag ondanks kansenoverschot

GOES komt niet tot scoren tegen FC Lienden (foto: René van der Vliet)

GOES stak de laatste weken in goede vorm en blaakte van het zelfvertrouwen, maar kwam al na één minuut op achterstand tegen FC Lienden. Mijland trapte af, combineerde met het middenveld en werd diep gestuurd. Hij gaf de bal af op de meegelopen Versteeg, die afwerkte en GOES zo op een zeer onverwachte vroege achterstand zette. GOES panikeerde niet en voetbalde goed, met enkele kansen tot gevolg. Hiep Nguyen, die de laatste weken is uitgegroeid tot vaste basisspeler, vuurde een paar vrije trappen op het doel van doelman Jonkerman en ook Tim de Winter en Steve Schalkwijk kregen grote kansen.

Deksel op de neus

Het leek erop dat GOES de wedstrijd onder controle kreeg, maar dat was buiten Rafaël Uiterloo gerekend. De spits van FC Lienden, in februari overgekomen vanuit de Verenigde Staten, zette op aangeven van wederom Mijland de 0-2 op het scorebord, waarmee GOES het deksel keihard op de neus kreeg. Toch bleef de ploeg van Veenstra kansen krijgen.



Na rust werden de Goese problemen groter met het controversieel wegsturen van centrale verdediger Jerreau Manuhuwa. Hij stopte Versteeg af, die te gronde ging, maar op tijd opkrabbelde en doorspeelde. Hierna verprutste hij de aanval en besloot de arbiter het gegeven voordeel terug te draaien, waarna Manuhuwa alsnog van het veld gezonden werd. GOES consolideerde en probeerde te counteren, wat tot weinig grote kansen leidde. Steve Schalkwijk werd alleen voor de keeper gezet maar meende dat hij buitenspel stond en hield zich in, terwijl de scheidsrechter gebaarde dat de Goese aanvaller door had mogen spelen.



In het slotoffensief kwamen De Winter en Schalkwijk opnieuw tot grote kansen, die ook deze keer niet werden afgemaakt. De lijdensweg was voor GOES nog niet voorbij, want in blessuretijd scoorde invaller Jawad Bellasan de 0-3 voor FC Lienden, waardoor de thuisploeg op een zeer geflatteerde nederlaag wordt getrakteerd. Het lijkt erop dat de Goesenaren zichzelf tekort hebben gedaan, en zaterdag zal er in de Betuwe uit een ander vaatje moeten worden getapt om kans te maken op een vervolg in de nacompetitie.

Scoreverloop:

0-1 Marlon Versteeg (1)

0-2 Rafaël Uiterloo (32)

0-3 Jawad Bellasan



Bijzonderheden: Jerreau Manuhuwa (GOES) krijgt rood (52/doorgebroken speler).

Opstelling GOES: Meulmeester, Klap, Tawfik, Manuhuwa, Van Hecke, De Winter, Hollemans, Nguyen, Franse, Schalkwijk, Kroon (James/57)