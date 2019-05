Hoek verliest thuis van VVSB

(foto: P.Maljaars)

Hoek miste verdediger Fabian Wilson en hij werd vervangen door Lionel Fitsch. Al snel in de wedstrijd kwam Hoek op achterstand, want na tien minuten was het Frank Tervoert die de bezoekers op een 0-1 voorsprong zette. Vrij snel daarna had het al 0-2 kunnen zijn toen Gert-Jan van Leiden de fout inging, maar de 0-2 viel na ruim 35 minuten alsnog en weer via Frank Tervoert. Hij zette de 0-2 stand op het bord en was tevens de ruststand.



In de tweede helft begon Hoek met een ander spelsysteem, 5-3-2 werd verandert in 4-3-3. Topscorer Kyle Doesburg kreeg de eerste kans van de tweede helft, maar hij kopte net naast het doel van VVSB-keeper Ruben Valk. Hoek werd sterker en kreeg meer kansen, onder andere via Karim Bannani. Twintig minuten voor tijd resulteerde het aanvalsoffensief van Hoek tot de aansluitingstreffer. De Belg Rik Impens gaf met de 1-2 de Zeeuws-Vlamingen weer hoop op meer. En Hoek ging op jacht naar de gelijkmaker en dat resulteerde vijf minuten later in de 2-2 door Kyle Doesburg.



Hoek was klaarwakker en Jonathan Constansia had vier minuten later zelfs de 3-2 op zijn schoen. Kort erna viel het doelpunt toch aan de andere kant. Lovette Felicia zorgde voor de 2-3. Gelijk daarna aan de andere kant weer een kans, maar Thomas Van Rentergehm miste. Hoek probeerde het nog wel, maar slaagde er niet meer in te scoren.



Lastige opgave

Zaterdag moet Hoek in de return proberen om de 2-3 nederlaag ongedaan te maken willen de Zeeuws-Vlamingen nog kans houden om naar de tweede divisie te promoveren.



Later vandaag kun je hier de samenvatting van de wedstrijd zien.

Scereverloop

0-1 Tervoert (10)

0-2 Tervoert (37)

1-2 Impens (70)

2-2 Doesburg (75)

2-3 Felicia (81)

Opstelling

De Jonghe, Fitsch, Van Leiden, Van den Bergh, Bannani, Vandepitte, Constansia, Tiebosch, De Jager (Van Renterghem/67), Impens, Doesburg