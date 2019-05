Dit was de Zeeuwse Top 40 van 2019

Kijk hier de uitzending per uur terug.

1 (-) Danny Vera - Roller Coaster

2 (1) BLØF & Geike Arnaert - Zoutelande

3 (2) Racoon - Oceaan

4 (3) BLØF - Aan De Kust

5 (4) Lamaketta's - Kapitein Rooibos

6 (5) Surrender - Meriete

7 (6) Racoon - Love You More

8 (7) BLØF - Dansen Aan Zee

9 (8) Racoon - Don't Give Up The Fight

10 (-) Isabel Provoost - Without You

11 (-) Anne en de Zeeuwse Kofferband - Buurtbus 591

12 (15) Danny Vera - Snow In April

13 (-) Joe Buck - The Way You Take Time

14 (19) Ambras - Laot... Mij Even Stil

15 (-) Juanita de Potter - Vandaag

16 (23) Engel Reinhoudt - Een Bolus Bie de Koffie

17 (-) Juke Joints - This Is It

18 (-) André Boot - Zomerliefde

19 (-) The Flow - Traveller

20 (27) Lamaketta's - Joehoe

21 (-) Jacco Ricardo - Verloren Zijn We Niet

22 (32) Piet Brakman - Bresjes 17

23 (33) PEER - You Can Count On Me To Let You Down

24 (-) Yentl en de Boer - Stop De Tijd

25 (-) Harbour of Souls - Doomsayer

26 (-) Navarone - Perfect Design

27 (-) PEER - Carousel

28 (-) Peetman - Sideshow

29 (-) Anne van Damme - Make Me Rise

30 (-) Annelies van de Waarsenburg - When You're Shallow

31 (30) Surrender - Klokke

32 (-) Merrow - Bright Side Of The Moon

33 (-) Riezz - Mondscheinsonate

34 (-) Ruben de Keijzer - Like My Song

35 (-) Brontyde - Overcome

36 (-) AAD - All The Bright Places

37 (-) Nameless - House Noises

38 (-) JP DeKlerk - Fragile Paradise

39 (-) Bustaflax ft. Jordy - Onderweg

40 (-) Lamaketta's - Nieuwe Schoenen

De afgelopen tien dagen kon er gestemd worden op liedjes van Zeeuwse bodem. Zeven keer stond Aan de Kust van BLØF op 1, drie keer Oceaan van Racoon. Ook Meriete van Surrender stond een keer op 1. Vorig jaar veroverden BLØF en Geike Arnaert met Zoutelande vanuit het niets de nummer één positie.