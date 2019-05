Ommezwaai Sluis: Onderzoek naar toeristische verhuur in de kernen

Verantwoordelijk wethouder Peter Ploegaert (CDA) vergelijkt de ommezwaai met een illegaal weggezet schuurtje. "De buren klagen, het mag eigenlijk niet. Maar als we er als gemeente voor zorgen dat die buurman alsnog zijn vergunning netjes aanvraagt en wij controleren dat goed en de buren kunnen eventueel bezwaar maken? Dat is toch beter dan er niks aan doen?"

Ploegaert doelt daarmee op de huidige situatie: in een aantal kernen wordt er nu al volop verhuurd aan toeristen via sites als Airbnb. Sommige vaste inwoners van de dorpen klagen daarover. Ze hebben last van geluid dat de toeristen 's avonds nog maken in de tuin of ondervinden hinder met parkeren. Het gemeentebestuur denkt door het verhuren onder voorwaarden toe te staan, ook beter te kunnen ingrijpen als het misgaat.

Vakantiemodus versus op tijd opstaan

Ploegaert komt met het onderzoek, omdat sommige inwoners van de kernen dus klagen over overlast. "Heel begrijpelijk, jij moet om zeven uur weer op, de buren die tijdelijk het huis naast je huren zitten juist in de vakantiemodus. Dat kan niet altijd." Tegelijkertijd zegt Ploegaert dat het op veel plekken juist goed gaat met die particuliere verhuur in de kernen. "Ik hoor ook goede verhalen. Daar waar toeristen zich netjes gedragen. En vergeet niet: door die toeristen kunnen we in een kern als Oostburg vier supermarkten open houden."

Maximaal aantal dagen verhuur

De wethouder denkt aan een soort vergunning. "Daarin staat aan welke eisen de woningen moeten voldoen op het gebied van brandveiligheid bijvoorbeeld. Maar je kunt ook vastleggen hoeveel dagen het huis per jaar maximaal verhuurd mag worden." In Amsterdam mag een particulier maximaal zestig dagen per jaar verhuren. Ploegaert denkt in Sluis aan het dubbele. "Maar vast staat dat aantal niet, dat ligt ook aan de uitkomsten van dat verkennend onderzoek."

Sluis wil verhuur aan toeristen ook in de kernen toestaan, mits aan voorwaarden wordt voldaan. (foto: Omroep Zeeland)

Woord is aan de raad

Volgens Ploegaert kan de gemeente met zo'n vergunning in de hand ook beter optreden als het uit de hand loopt. "Denk aan overlast, maar ook aan als het huis vaker verhuurd wordt dan is toegestaan of als het huis niet aan de veiligheidseisen voldoet."

Of het verkennend onderzoek er ook komt, zal later moeten blijken. De gemeenteraad gaat binnenkort over het voorstel praten.