Roller Coaster van Danny Vera nieuwe nummer 1 in Zeeuwse Top 40

Danny Vera op Concert at Sea in 2017 (foto: ANP)

Het was wel een spannende race, want de nummer twee zat de nummer één voortdurend op de hielen. Roller Coaster van Danny Vera won het uiteindelijk van Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert. Dat nummer staat op twee. Zoutelande voerde vorig jaar de lijst nog aan. Toen was het verschil tussen de nummers één en twee juist opvallend groot.

Nummers 1 in de Zeeuwse Top 40

BLØF - Aan de Kust 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 Racoon - Oceaan 2013, 2014, 2015 Surrender- Meriete 2011 BLØF ft. Geike Arnaert - Zoutelande 2018 Danny Vera - Roller Coaster 2019

Danny Vera wist in de Zeeuwse Top 40 niet eerder een plek in de top tien te krijgen. Zijn hoogste notering hiervoor was in 2011, toen haalde hij met het lied Headin' For the City de elfde plek.

Er staan dit jaar opvallend veel nieuwe binnenkomers in de lijst. Vijfentwintig nummers kwamen nieuw binnen, waarvan Roller Coaster dus de hoogste notering kreeg. Isabel Provoost kwam met Without You ook in de top 10.



De variatie in muziekstijlen is groot. Pop, rock, folk, americana en levenslied zijn allemaal vertegenwoordigd in de lijst. In de Zeeuwse Top 40 van dit jaar staan negen dialectnummers, tien nummers in het Nederlands en eenentwintig Engelstalige nummers.