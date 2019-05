Verdachte moord Oostkapelle belde kort na vondst lichaam naar Zegt u ‘t Maar

Politie doet in Oostkapelle onderzoek naar de doodsoorzaak van een vrouw (foto: Omroep Zeeland)

Opmerkelijk genoeg vertelde de 56-jarige man nog geen twee uur na de vondst van het lichaam van zijn buurvrouw in het reactieprogramma dat hij gepest werd en zijn huis niet uit durfde. Buurtbewoners zouden hem het leven in het appartementencomplex onmogelijk maken. "Het is gewoon zo schandalig, er is gewoon geen leven voor mij meer mogelijk", zegt de man. Hij rept niet over de dood van zijn buurvrouw. "Dingen worden van mijn balkon gestolen. M'n kettingslot is weg en de spaken van m'n fiets zijn doorgeknipt. M'n auto staat stil, omdat ik er niet in durf te rijden door wat men ermee flikt."

De vrouw werd afgelopen vrijdagmiddag rond 16.00 uur zwaargewond aangetroffen bij het appartementencomplex aan de Veldzigt in de Walcherse kustplaats. Ze overleed ter plekke. Uit sectie bleek dat de vrouw door geweld om het leven was gebracht. Woensdagochtend hield de politie een buurman aan op verdenking van het doden van de vrouw.

'Hij terroriseerde de buurt'

Buurtbewoners vertelden aan Omroep Zeeland verhalen over de verdachte die haaks staan op wat hij bij Zegt u 't Maar vertelde. Volgens hen terroriseerde hij de buurt. Velen waren bang van hem. Een groep bewoners van het appartementencomplex heeft meerdere malen aan de bel getrokken bij de gemeente en de politie over incidenten met de betreffende buurman. Sinds december werd een dossier bijgehouden, daarin staan 54 incidenten. Variërend van vernielingen tot scheldpartijen. De politie bevestigt dat de 56-jarige verdachte bij hen bekend was en dat ze op de hoogte waren van problemen bij het appartementencomplex.

Morgen wordt de 56-jarige verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de man langer vast blijft zitten of niet.

Uit respect voor de nabestaanden heeft Omroep Zeeland besloten de aflevering van Zegt u 't Maar van vrijdag 24 mei offline te halen zolang de man verdachte is in het onderzoek.

