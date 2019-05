Weer of geen weer, tijdens Hemelvaart ga je kamperen

Volgens Erik van den Dobbelsteen, directeur van VVV Zeeland, is het overal in de provincie druk. "Vooral Duitsers zijn vroeg met boeken. Nederlanders maken meer gebruik van last-minute aanbiedingen. Zij wachten wat langer af of het lekker weer wordt of niet. De Belgen zitten er eigenlijk precies tussenin." Volgens de VVV zijn aan de kust alle plekken bezet, maar in het binnenland van Zeeland is nog het een en ander vrij. "En laten we eerlijk zijn: in Zeeland ben je nooit langer dan 15 minuten aan het rijden voor je bij open water bent."

Het weerbericht van het Hemelvaartweekend Hemelvaartsdag startte bewolkt, met wat buien. In de middag brak de zon op sommige plekken nog even door. Het werd maximaal 21 graden. Vrijdag zijn er perioden met zon en wordt het 19 tot 21 graden. In het weekend meer zon en zomers warm. Op zaterdag ligt de maximumtemperatuur tussen de 23 en 25 graden. Op zondag is dat maximaal 27 graden, maar dan is er wel weer meer kans op buien. bron: KNMI

De Duitse Tobias Schmunk staat met de tentstokken van een voortent te worstelen. Terwijl de één de stokken op de juiste plek plaatst, houdt Schmunk het doek omhoog. "We komen hier al jaren. Het is altijd mooier weer dan bij ons. Vorig jaar hadden we wel wat slecht weer, maar we laten ons niet uit het veld slaan. We gaan dit weekend lekker ontspannen."

Aankomst van gasten op de camping in Groede (foto: Omroep Zeeland)

Dave Diender uit Zwijndrecht staat te wachten tot zijn vrouw klaar is bij de receptie. Hij zet eerst zijn eigen tent op en helpt daarna zijn familie met hun caravan. "Ik ben drie weken geleden al naar Groede gekomen om een goed plekje uit te zoeken." Terwijl een stroom van andere campinggasten het terrein oprijdt, zegt hij zich geen zorgen te maken dat het te druk gaat zijn dit weekend. "Bovendien is het hier beter weer dan in Zwijndrecht."

