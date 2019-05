Kampioensschaal Terneuzense Boys is eindelijk terecht

Kampioensschaal Terneuzense Boys duikt op bij Voetbal Inside (foto: Omroep Zeeland)

De schaal raakte kwijt op de dag dat Terneuzense Boys het kampioenschap vierde. Laat in de avond was de kampioensschaal verdwenen en in de weken daarna doken er steeds foto's op van de trofee. In Terneuzen, en later ook op andere plaatsen in het land. Zoals in het TV-programma Veronica Inside. Het zilverwerk lag daar op tafel.

Klaar mee

Ludwig de Bruijn, de teammanager van Terneuzense Boys, is blij dat de kampioensschaal weer terecht is. "Maar vooral omdat ik er klaar mee was", zegt hij. "Ik ben blij dat deze soap achter de rug is. We hebben al een replica laten maken, die moeten we later maar eens gebruiken."

Lees ook: