Zeewier als isolatiemateriaal: Scaldastudenten ontwerpen multifunctioneel duurzaam buurthuis

Irina van den Berg, Britt Jansen, Richard Coehoorn, Arjan Oostdijk, Arniek Steenpoorte, Micha Lambregts, Tristan van Sabben en Rick de Vlieger studeren af op dit project waarin zij een ontwerp maken voor een nieuw multifunctioneel en duurzaam punt in Aagtekerke. Hun bedrijf heet Adfundun.

Ontwerp

Het gebouw moet duurzaam en multifunctioneel zijn. Daarnaast hebben de studenten nog iets bijzonders bedacht: "Waar we in uit willen springen is vooral dat we er voor hebben gezorgd dat het gebouw uit elkaar gehaald kan worden en dat we het anders in elkaar kunnen zetten, een soort uitklapbaar. Zo kunnen er extra ruimtes toegevoegd of weggehaald worden. Daarnaast willen we het gebouw isoleren met zeewier. Typisch Zeeuws en super duurzaam!", vertelt Irina.

Ontwerp multifunctioneel gebouw Aagtekerke door Adfundum (foto: Adfundum)

De bouwkundestudenten weten nog niet of de gemeente Veere, waar Aagtekerke onder valt, uiteindelijk hun ontwerp daadwerkelijk uitvoert. Hopen op een realisatie doen ze natuurlijk wel. "We hebben hele goede reacties gekregen vanuit de gemeente Veere. We hopen natuurlijk op de eerste plaats in de wedstrijd, maar wat nog toffer zou zijn is dat wanneer ik ooit door Aagtekerke rijd en kan zeggen: 'Dat gebouw heb ik ontworpen!', aldus student Irina van den Berg.

Studenten presenteren hun ontwerp aan wethouder Steketee (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Marcel Steketee van de gemeente Veere is blij met het ontwerp van de Scalda-studenten. "Dit soort initiatieven zijn natuurlijk altijd erg fijn. Zeker met onze blik op duurzaamheid, waar we binnen de gemeente Veere echt stappen in aan het maken zijn. Ik wil eerst nog even weten wat voor prijskaartje aan het gebouw hangt en misschien kunnen we dan inderdaad dit ontwerp echt realiseren, niet alleen in Aagtekerke, maar in meer dorpen."

Wedstrijd

De studenten vechten met hun ontwerp ook nog voor de eerste plaats in de SLIMCirculair Challenge, een landelijke ontwerpwedstrijd. De wedstrijd wil bedrijven laten zien hoeveel MBO-studenten in hun mars hebben als het gaat om bouwkundig en duurzaam samenwerken met opdrachtgevers zoals de gemeente Veere. "Daarom doen wij ook met de wedstrijd mee", vertelt Irina. "Er doen heel veel MBO-teams mee, maar wij staan in de finale en half juni horen we of we gewonnen hebben. En het gaat natuurlijk ook om de ervaring en het laten zien dat we dit kunnen!"