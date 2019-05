Groen geloven? Nanning-Jan probeert het!

Nanning-Jan Honingh kocht in 2003 een arbeidershuisje in Driewegen. "Het was een ruïne. Samen met de aannemer heb ik het helemaal verbouwd, maar het is nog wel een heel natuurlijk huis. Vandaar dat er ook veel spinnen zitten, tot grote ergernis van mijn vrouw!"

Geen sluipverbruik

Het huis is voorzien van elektriciteit en gas, maar het gebruik daarvan probeert de idealist zoveel mogelijk te beperken. "We zetten alle apparaten 's nachts uit, zodat we geen sluipverbruik hebben. We betalen zo'n dertig euro per maand aan elektriciteit. De centrale verwarming gebruiken we praktisch niet. We hebben twee houtkachels."

Het arbeidershuisje in Driewegen dat ooit een ruïne was (foto: Omroep Zeeland)

Het streven van Nanning-Jan Honingh is om zelf te voorzien in water, brandstof en voedsel. Om dat laatste te kunnen bereiken, kocht hij ruim tien jaar geleden een hectare grond. "Machines gebruik ik niet, ik doe alles met de hand. De kosten zijn daardoor extreem laag. De opbrengst is ook niet zo hoog, maar genoeg om zelfvoorzienend te kunnen zijn."

Dat een stuk land kopen niet voor iedereen is weggelegd, begrijpt de groene christen wel, maar dat neemt niet weg dat je iets kunt doen. "Begin met een boterkuipje te vullen met potgrond en tomatenzaadjes. En als je meer tijd en ruimte hebt, haal de tegels uit je tuin en begin daar met verbouwen. Dat geeft ontzettend veel voldoening."

Eigen eten verbouwen is heilzaam

Nanning-Jan Honingh, die milieukunde een filosofie studeerde, hoopt een inspiratie te zijn voor anderen. "Je kunt er eindeloos over mijmeren, maar doe het gewoon. Ik wil niet prekerig zijn en moet zelf ook nog veel leren, maar merk dat zelf je eten verbouwen heilzaam is voor iedereen. Mijn droom is om uiteindelijk helemaal zelfvoorzienend te zijn."