Anderhalve week na oppakken terreurverdachte Kapelle: 'Het is alsof er nooit iets is gebeurd'

De Kasteelstraat in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De rust lijkt weergekeerd in de buurt waar de vrouw en zeven kinderen van de verdachte achterbleven. Maar achter de schermen wordt niet stilgezeten, zegt loco-burgemeester Jon Herselman. "We hebben deze week uitgebreid over de situatie gesproken met het Veiligheidshuis. Naast de gemeente zijn ook de politie en maatschappelijk werk daarbij betrokken. Aan de ene kant gaat het dan over de zorg voor het gezin, maatschappelijk werk is hierbij betrokken. Anderzijds kijk je vooruit en neem je scenario's door."

Opduiken in Kapelle

Eén van die scenario's is dat het voorarrest van de Syriër niet verlengd wordt. Herselman: "Dan zou hij volgende week vrijdag vrijgelaten kunnen worden en weer opduiken in Kapelle. Op dat soort situaties probeer je voor te sorteren."

Overigens is er van veel maatschappelijke onrust in het dorp geen sprake volgens Herselman. "Ik heb wel wat gesprekken gehad met inwoners over het hele gebeuren, maar niet veel mensen hebben aangeklopt bij de gemeente."

Standrechtelijke executie

De 47-jarige Syriër die vorige week dinsdag in Kapelle is aangehouden, wordt niet alleen verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, hij zou ook hebben deelgenomen aan de standrechtelijke executie.

