Troep scoren is het ultieme uitje dit Hemelvaartweekend

Zowel de korfbalvereniging in Middelburg als die in Arnemuiden organiseren vandaag een rommelmarkt. En er zijn meer plaatsen waar je terecht kunt voor koopjes en tweedehands spullen. In Heinkenszand kun je kleding scoren in een magazijnverkoop en mag alles weg voor 5 euro per stuk. En voor kleding kun je morgen ook naar de Grote Markt in Goes, waar een tweedehandskledingbeurs plaatsvindt.

Rommelmarkten door de hele provincie

Rommel vindt je dit weekend verder ook nog in Renesse, Tholen en Ellemeet en wie er echt geen genoeg van kan krijgen kan altijd nog eens een bezoekje brengen aan Kringloopwinkel Goed & Gebruikt in Goes. De winkel is verhuisd naar een nieuw pand en daar vindt men maar liefst 2000 m2 tweedehands spullen.

Overzicht koopjesevenementen: Vrijdag:

Arnemuiden: rommelmarkt van korfbalvereniging TOP Arnemuiden op de markt nabij de Hervormde Kerk van 8.00 tot 13.00u

Biervliet: rommelmarkt in het dorp als onderdeel van de jaarlijkse Geuzefeesten van 9.00-16.00u

Heinkenszand: kleding magazijnverkoop vandaag 10.00-16.00u

Goes: opening nieuwe pand Kringloopwinkel Goed & Gebruikt, geopend van 11.00-16.30u

Middelburg: rommelmarkt van korfbalvereniging ONDO van 9.00-14.00u

Vrouwenpolder: driedaagse brocantemarkt, dagelijks van 10.00-17.00u Zaterdag:

West-Souburg: opruimroute van 10.00-16.30u

Renesse: rommelmarkt tijdens de Renessedag van 10.00-17.00u

Middelburg: rommelmarkt op de Vismarkt van 8.00-16.00u

Ellemeet: rommelmarkt bij het dorpshuis van 9.00-14.00u

Goes: tweedehandskledingbeurs op de markt van 10.00-15.00u

Tholen: Brocante en antiek op de markt in Tholen van 10.00-16.00u

Terneuzen: rommelmarkt in meubilair, elke eerste zaterdag van de maand van 10.00-17.00u

Heinkenszand: kleding magazijnverkoop vandaag 10.00-16.00u

Vrouwenpolder: driedaagse brocantemarkt, dagelijks van 10.00-17.00u

Niet alleen dit weekend, maar ook de komende tijd zijn er meerdere rommelmarkten in de provincie. Op de site Meuk is leuk is daarvan een overzicht te vinden. Mis je een rommelmarkt in ons overzicht? Laat het ons weten via nieuws@omroepzeeland.nl of via WhatsApp (06-53289668).