Verdachte Oostkapelle blijft komend weekend vastzitten

Recherche doet onderzoek bij appartementencomplex in Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

De rechtbank bepaalt maandag of de termijn wordt verlengd met twee weken dat de verdachte man vast blijft zitten. Vandaag besliste de rechter-commissaris dat de aanhouding rechtmatig was en dat het terecht is dat de man vastzit.

Arrestatieteam

Afgelopen woensdagochtend werd de verdachte meegenomen door een arrestatieteam uit zijn woning op het appartementencomplex. De man woonde onder de omgebrachte vrouw.

Bewoners van Parc Zonnehove waren bang voor de aangehouden man. Hij zou zeer agressief zijn. Zij waren daarom bezig een dossier te maken om aan te tonen dat de man voor onrust zorgde op het complex. Er was een lijst gemaakt met 54 incidenten van het laatste half jaar.

'Geen bewijzen voor eerdere strafbare feiten'

Volgens burgemeester Rob van der Zwaag stonden in het dossier geen bewijsbare, strafbare feiten. "De man was verbaal agressief, maar in overleg met het Openbaar Ministerie bleken er geen bewijzen voor eerdere strafbare feiten in het dossier te staan. Wij kunnen dan niet ingrijpen. Daarnaast woont de man in een koopwoning en daar kun je niet zomaar iemand uitzetten."

De burgemeester benadrukte dat er wel gesprekken werden gevoerd met de bewuste man die woensdagochtend werd aangehouden. "Ik wil benadrukken dat de opgepakte man nog steeds alleen verdachte is. We hebben contact gehad met familie van de man, buurtbemiddeling is ingeschakeld en de wijkagent is langs geweest. Ook de kerk is langs geweest. Op alle manieren hebben we proberen te bemiddelen.

Eerder ingrijpen niet mogelijk

Uit die gesprekken kwam duidelijk naar voren dat er problemen waren, maar volgens Van der Zwaag was eerder ingrijpen niet mogelijk. "De signalen vanuit de bewoners waren ons duidelijk, maar we zijn met handen en voeten gebonden en kunnen niet zomaar iemand uit een koopwoning zetten."

Bewoners van Parc Zonnehove lieten woensdagavond tijdens en na de besloten bijeenkomst op het complex blijken erg opgelucht te zijn, nu de 56-jarige man is opgepakt. "De mensen leefden al langere tijd in angst", zei Frans de Bruijn, een van de woordvoerders namens de bewoners na de bijeenkomst. "Wat de mevrouw is overkomen, is natuurlijk te triest voor woorden."

'Niet serieus genomen'

De Bruijn herkent het beeld wat door de burgemeester geschetst wordt niet. "Wij, als bewoners, hadden het gevoel niet serieus te worden genomen met onze klachten. Zowel door gemeente als door de uitbater van het complex. Gesprekken zijn er nauwelijks geweest. Op de bijeenkomst is afgesproken dat de communicatie vanuit de gemeente via drie vertegenwoordigers van ons naar de rest van de bewoners zal verlopen."

De uitvaart voor de 78-jarige vrouw is woensdag.

