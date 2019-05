Politie ruimt 948 wietplanten in drie woningen

Wietkwekerij (archief) (foto: Politie Oosterscheldebekken)

De meeste wietplanten werden gevonden in Vogelwaarde. In de Bossestraat ontdekte de politie daar een kwekerij met 394 planten, bovendien werd daar illegaal stroom afgetrapt. Ook in de Kruisstraat in Colijnsplaat werd illegaal stroom gebruikt, daar vond de politie ook nog eens 323 planten. De bewoner van het huis is aangehouden.

In Vlissingen viel de politie een woning in Batenburg binnen. Daar werd een wietkwekerij met 232 planten gevonden. De politie zegt dat er de afgelopen tijd tips binnengekomen zijn over de verschillende locaties van de wietkwekerijen.