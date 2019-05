Op Vestrock zoek je dit weekend verkoeling in de wasstraat

(foto: Vestrock)

In Hulst worden komende zondag zelfs temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Reden genoeg om extra maatregelen te nemen voor de 10.000 festivalgangers op Vestrock. Daar kan je dit weekend verkoeling zoeken in de wasstraat. "Het is een soort tunnel met een open dak en van beide kanten word je door koud water besproeid", zegt Ronald Renirie van Vestrock.

Tijdens de briefing weken geleden zag de organisatie van het festival al dat het bloedheet zou worden. Daarop is nu dus ingespeeld. Het is ook voor het eerst dat er zo'n maatregel genomen wordt, zegt Renirie: "We hebben dit echt vorige week pas bedacht. Ik verwacht ook wel een file voor de wasstraat met die hitte."

Geen wasstraat in Middelburg

Bij Middelburg Vólkoren kan je niet door een wasstraat lopen. Daar rekenen ze ook vooral op de schaduw. "Bij het podium op het Abdijplein hebben we veel schaduw door de bomen. Als je door de Lange Delft loopt, heb je ook veel beschutting. Bij de podia op de Markt en op Plein 40 wordt wel wat warm, maar er zijn genoeg mensen van de organisatie die de boel in de gaten houden", zegt Moritz Benschop van Middelburg Vólkoren.

In de binnenstad van Middelburg gaan meer dan tienduizend mensen naar koren kijken dit weekend. Voor hun is er geen extra waterbron geregeld. "Al onze podia zijn in het centrum, dus alles is op loopafstand. Je kan dus snel genoeg ergens water halen en het is ook een beetje eigen verantwoordelijkheid", zegt Benschop. Alle dirigenten van de 164 koren krijgen wel een extra flesje water.