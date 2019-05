GOES-trainer Veenstra denkt aan wonder: 'Over stunt praten helpt' (foto: Orange Pictures)

"Dat was een flink tikkie ja", zegt Rogier Veenstra, trainer van GOES, twee dagen na de wedstrijd. "We hebben een geweldig seizoen gedraaid en zagen de nacompetitie niet als toetje of sprookje, maar echt als kans. De beleving was groot en daardoor is de teleurstelling des te groter." Al na één minuut spelen kwam GOES woensdag op achterstand tegen Tweede Divisie-club FC Lienden. "Daardoor kregen we geen tijd om te wennen aan het verschil tussen de divisies. Na tien minuten begonnen wij pas ons spel te spelen, dat hielden we een half uur vol, maar we vergaten onszelf te belonen."

De ploeg uit Gelderland scoorde voor rust nog een keer, GOES kreeg in de persoon van Jarreau Manuhuwa nog een rode kaart en in het slot van de wedstrijd viel ook nog de 0-3. Afreizen naar Lienden lijkt op voorhand een kansloze missie. Veenstra is het daar niet mee eens. "Als er één ploeg is die dit kan omdraaien dan zijn wij dat. Statistieken liegen niet. In de competitie speelden we 34 wedstrijden. Acht daarvan hebben wij met een marge van drie gewonnen. Dat is wat ik mijn spelers nu vertel."

Steve Schalkwijk doet namens GOES een poging om het doel van FC Lienden onder vuur te nemen (foto: René van der Vliet)

GOES komt vanavond nog bij elkaar om de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Veenstra gelooft dat als hij de jongens kan overtuigen dat een stunt erin zit dat de kans groter wordt dat het ook daadwerkelijk gebeurd. "Wij gaan vanavond vooral praten. We weten nu echt wel hoe we druk moeten zetten bijvoorbeeld.

Het belangrijkste is nu dat iedereen gaat geloven in een stunt, dat vergroot de kans op een wonder."

De wedstrijd tegen FC Lienden begint morgen om 14.30 uur. Steve Schalkwijk zal niet meedoen. De spits heeft een voetblessure over gehouden aan het eerste duel. Daarentegen is Mart de Kroo wel weer inzetbaar.

De nacompetitie is uitgebreid te volgen bij Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De nacompetitie is live te volgen bij Omroep Zeeland. Via een extra radiouitzending (van 14.00 tot 18.00 uur) gepresenteerd door Ronald Verburg houden sportverslaggevers Jan-Jaap Corré en Stefan Nijpjes je zaterdagmiddag op de hoogte van de ontwikkelingen op de velden bij GOES en Hoek. Via de website is er een liveblog zodat je helemaal niks hoeft te missen. Zondag is in Omroep Zeeland Sport op televisie aandacht voor de nacompetitie. Daarin is ook een samenvatting van Moerse Boys-Vlissingen te zien.